كايو: سأقدّم حياتي لـ «الأبيض» من أجل التأهل إلى كأس العالم

أكد لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني، كايو لوكاس، أن مواجهتي قطر وعمان في ملحق قارة آسيا من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستكونان في غاية الصعوبة، لافتاً إلى أن المنتخب سيدخل المباراتين بطموح الفوز والرغبة في التأهل، بينما شدّد على أنه سيقدّم حياته في هاتين المباراتين، من أجل تحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وقال كايو لوكاس لـ«الإمارات اليوم»، إن الاستعدادات تسير في الطريق الصحيح، موضحاً أن اللاعبين يعملون بكل جدية من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل اللقاءين المرتقبين، مشيراً إلى أن المجموعة الحالية بدأت تنسجم أكثر من أي وقت مضى، بعد خوض عدد من المباريات معاً في الفترة الماضية، وهو ما يُسهم في تعزيز التفاهم داخل أرضية الملعب.

وتابع اللاعب الذي تألق في الفترة الماضية مع الشارقة قائلاً، إن «المنتخب بدأ يشعر بالاستقرار الفني والذهني بعد سلسلة من التجمعات والمعسكرات، إذ إن اللاعبين يدركون تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، خصوصاً أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً عالياً وتضحيات كبيرة، من أجل إسعاد الجماهير الإماراتية وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى كأس العالم».

وزاد نجم الشارقة أن اللعب مع المنتخب الوطني يُمثّل دائماً شرفاً كبيراً بالنسبة له، مؤكداً أنه يشعر بالفخر بارتدائه قميص المنتخب. وقال: «لا أصدّق حصولي على فرصة اللعب على المستوى الدولي، حيث إن تمثيل الوطن في هذه المرحلة المفصلية من التصفيات يجعلني أكثر إصراراً على تقديم أفضل ما لديّ داخل أرض الملعب»، مضيفاً أنه يعتبر اللعب للمنتخب مسؤولية كبيرة قبل أن تكون مجرد مشاركة رياضية، خصوصاً أن الجماهير تنتظر الكثير من اللاعبين، وهو ما يحفز الجميع لبذل أقصى الجهود، ورد الجميل للجماهير التي تساند المنتخب في جميع الظروف.

وتحدث عن مشوار المنتخب في التصفيات، وقال: «التفكير في الماضي لن يفيد، والمرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً كاملاً على المباراتين الفاصلتين، حيث إن المنتخب يمتلك الإمكانات والعناصر القادرة على تحقيق الانتصارات، لكن النجاح يتطلب العمل الجماعي والالتزام بالتعليمات الفنية والانضباط داخل الملعب».

وأردف كايو أن مواجهتي منتخبي عُمان وقطر تحتاجان - من اللاعبين - إلى التحضير بعناية، خصوصاً أن المنتخبين يضمان مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة في مثل هذه المباريات، إلا أن منتخب الإمارات يمتلك الإمكانات الكافية للعب بندّية وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار إلى أن التركيز ينصب حالياً على التحضير الذهني والبدني للقاء، وأن الجهاز الفني - بقيادة المدرب - يعمل على معالجة بعض التفاصيل الصغيرة التي قد تصنع الفارق في المباريات الكبيرة، لافتاً إلى أن الأجواء في المعسكر إيجابية جداً، وأن الجميع يعمل بروح الأسرة الواحدة.

وبالنسبة إلى حالته البدنية بعد الإصابة التي تعرّض لها أخيراً، قال كايو، إنه بدأ يستعيد جاهزيته بشكل تدريجي، موضحاً أنه شعر ببعض الإرهاق في المباراة الماضية مع الشارقة، وهو ما جعله يغادر أرضية الملعب في الدقيقة الـ55 أمام الوصل.

وأوضح اللاعب أن الفترة الزمنية الفاصلة قبل موعد اللقاءين، تمنحه الوقت الكافي للتعافي الكامل، مشدداً على أنه سيبذل كل ما بوسعه ليكون جاهزاً للمشاركة منذ البداية في المباراتين، مؤكداً أن اللعب للمنتخب الوطني شرف كبير، ومسؤولية عظيمة تدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه في كل ظهور.

وشدّد كايو على أن المنتخب لا يفكر في النتائج السابقة التي حققها «الأبيض» أمام قطر في المرحلة الثانية من التصفيات، بقدر ما يركز على الحاضر، مبيناً أن المرحلة السابقة أصبحت من الماضي، وأن التركيز الآن منصب على ما هو قادم فقط، مضيفاً أن روح المجموعة والثقة بين اللاعبين تشكلان أهم عوامل النجاح في المرحلة المقبلة.

وختم اللاعب حديثه بتأكيد أن هدف الجميع في المنتخب هو إسعاد الجماهير الإماراتية، ورفع اسم الدولة في المحافل القارية والعالمية، مشدداً على أن الفريق سيلعب بروح قتالية عالية، وسيقاتل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق الفوز في المباراتين، مشيراً إلى أن تمثيل المنتخب دائماً ما يكون مصدر فخر ودافعاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء داخل الملعب.