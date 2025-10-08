تعادل سلبي بين قطر وعمان.. هدية لمنتخب الإمارات

قدّم المنتخبان القطري والعُماني خدمة ثمينة إلى «الأبيض الإماراتي»، بعدما حسم التعادل السلبي مواجهتهما المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويبدأ منتخب الإمارات مشواره في الملحق الآسيوي بلقاء عمان يوم السبت المقبل.

جاءت بداية اللقاء لمصلحة المنتخب القطري الذي دخل المباراة بقوة، فارضاً أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، وسط ضغط متواصل على الدفاع العُماني. وكاد بوعلام خوخي أن يفتتح التسجيل مبكراً بتسديدة صاروخية مرت بمحاذاة القائم الأيمن، في أخطر فرص «العنابي» خلال الربع ساعة الأولى.

وبعد فترة من التراجع الدفاعي والحذر التكتيكي، احتاج المنتخب العُماني إلى 26 دقيقة لكسر الجمود الهجومي، حين أطلق عصام الصباحي تسديدة قوية من خارج المنطقة، إلا أن الحارس محمود أبوندي كان في الموعد وأمسك الكرة بثبات.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تحوّلاً في موازين اللعب، حيث نجح «الأحمر» العُماني في فرض إيقاعه والاستحواذ على منطقة المناورات بفضل تحركاته المنظمة وتمريراته السريعة، ليختتم خالد البريكي الشوط الأول بفرصة خطيرة عبر ضربة رأسية علت عارضة المرمى القطري، مُعلنة نهاية شوط أول متكافئ في الأداء ومثير في تفاصيله.

وكان القدر رحيماً في الدقائق الأولى للشوط الثاني بالمنتخب العُماني، بعدما حالفه الحظ في فرصة خطيرة قادها النجم القطري أكرم عفيف، الذي توغل بمهارة عالية وسط الدفاعات، قبل أن يسدد كرة زاحفة مرت بمحاذاة القائم.

وبعدها ضاعت أخطر فرص القطريين، بعد توزيعة وضعها أكرم عفيف على رأس بيدرو ميغل، ليُهدرها وهو على بوابة المرمى.