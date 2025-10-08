إطلاق الموسم الثاني من الألعاب الجامعية بمشاركة قياسية للجامعات الإماراتية

أعلنت وزارة الرياضة عن انطلاق الموسم الثاني من بطولة الألعاب الجامعية في 13 أكتوبر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم في دبي، بمشاركة واسعة من الجامعات في مختلف إمارات الدولة، وذلك بتنظّيَم من قبل شركة أبوظبي للترفيه (ADEC) بالتعاون مع وزارة الرياضة واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من شركة سلوشنز، في إطار الجهود الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وتعزيز ممارسة الرياضة الجامعية في الدولة.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضة الجامعية بالدولة، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات المشاركة ارتفع بنسبة 68% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى 47 جامعة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات التعليمية بالدور الإيجابي الذي تؤديه البطولة في بناء جيل رياضي واعد.

من جانبه، قال عبدالله المنصوري، رئيس شركة أبوظبي للترفيه بالإنابة، إن ارتفاع عدد المشاركين إلى أكثر من 2700 طالب وطالبة دليل على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد يشهد توسعًا في عدد البطولات إلى ست بطولات تشمل ثلاث رياضات رئيسية هي: كرة القدم، كرة السلة، وكرة الطائرة، إضافة إلى إدراج رياضة سباقات الحواجز (OCR) للمرة الأولى بالتعاون مع شركة «أرابين وورير».

وتتوزع فعاليات البطولة في أبوظبي ودبي والشارقة على أن تُختتم المنافسات بالنهائي في رأس الخيمة، وسط توقعات بمستويات عالية من التنافس والروح الرياضية بين الجامعات المشاركة.

وأكدت وزارة الرياضة أن بطولة الألعاب الجامعية تمثل منصة وطنية رائدة لتعزيز ممارسة الرياضة بين طلاب الجامعات، وتنمية روح القيادة والمسؤولية لديهم، وغرس ثقافة الحياة الصحية والنشطة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين يمثلون مستقبل رياضة الإمارات.