منتخب الإمارات للدراجات يتصدر بطولة العرب.. ويوسف أميري يحقق الثنائية

واصل منتخب الإمارات للشباب للدراجات تألقه الكبير في البطولة العربية لدراجة الطريق المقامة في مدينة السليمانية بجمهورية العراق، بعدما أضاف إلى رصيده ثلاث ميداليات جديدة بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة، ليرتفع إجمالي حصيلته إلى 6 ميداليات (4 ذهبيات وبرونزيتين)، في إنجاز يؤكد قوة الدراجة الإماراتية على الساحة العربية.

وتوّج نجم المنتخب يوسف أميري بذهبية سباق الفردي العام للشباب محققًا الثنائية بعد فوزه السابق بذهبية سباق الفرق ضد الساعة، فيما أحرز علي أحمد نصيراني الميدالية البرونزية في السباق نفسه، كما فاز منتخب الإمارات للشباب بذهبية سباق الفرق للفردي العام، ليواصل سيطرته على المراكز الأولى في البطولة.

وتتواصل منافسات البطولة العربية حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة تسعة منتخبات عربية هي: الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا.

وكان المنتخب قد افتتح مشاركته بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة في الأيام الأولى، قبل أن يضيف ثلاث ميداليات جديدة اليوم، في دلالة واضحة على الجاهزية الفنية العالية للدراجين الشباب، والإعداد المتميز الذي خضعوا له استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.