تذاكر "تنس دبي 2026".. تطرح اليوم بسعر يبدأ من 52 درهماً

أعلنت بطولات (سوق دبي الحرة) المفتوحة للتنس، طرح تذاكر مباريات دورة عام 2026 للبيع، اعتباراً من منتصف اليوم، مع توفير عرض خاص لعشاق "الكرة الصفراء"، في الاستفادة لفترة محدودة من عرض الحجز المبكر الذي يمنحهم خصماً بنسبة 20% على تذاكر الأيام الثلاث الأولى من البطولة، مقابل 52 درهماً فقط لليوم الواحد.

وتنطلق بطولة التنس الاحترافية والأكثر شعبية في دبي، بين 15 و28 فبراير من العام المقبل، على أن تستهل ببطولة السيدات نسختها الـ 26 والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وتقام على مدى أسبوعٍ كامل، تليها منافسات النسخة الـ 34 من بطولة الرجال المدرجة ضمن بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة.

ومن المتوقع أن تستضيف بطولة السيدات في نسختها الـ 26، أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، بجانب إيغا شفيونتيك الفائزة ببطولات جراند سلام الكبرى في ست مناسبات، والموهبة الأميركية كوكو جوف صاحبة الـ 21 عاماً؛ وحاملة لقب البطولة في نسخة العام الماضي ميرا أندريفا.

وتقام البطولة على ملاعب (سوق دبي الحرة) في منطقة القرهود، وسيتسنى لمحبي التنس، في النسخة الجديدة، الاطلاع على عمليات التطوير والتوسعة للموقع الذي يشمل اعتباراً من فبراير المقبل، وتطال ملعباً جديداً بسعة 2000 مقعد، مع خطة لزيادة سعة الاستاد المركزي بنسبة 50% بحلول عام 2027.

وأوضح المدير العام لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي، في تصريحات صحفية، أن عملية التجديد تهدف إلى ضمان قدرة المنشأة على استضافة الفعاليات العالمية، واستيعاب أعدادٍ أكبر من الجمهور، وتعزيز التغطية التلفزيونية.