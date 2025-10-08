إيـلي سيبانو: طموح «يونايتد» التأهل للمحترفين واللعب في آسيا

كشف رئيس نادي يونايتد إيلي سيبانو، أن ناديه الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، يسعى جاهداً للتأهل إلى المحترفين ثم تمثيل الإمارات في دوري أبطال آسيا، ليصبح نادياً كبيراً في المستقبل، من خلال مشروع طموح يتم العمل عليه حالياً من الناحية الإدارية والفنية والتسويقية.

وقال إيلي سيبانو الذي مثل سابقاً منتخب بلاده مولدوفا في مركز حراسة المرمى لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا أن يكون لنادي يونايتد الإماراتي مستقبل مبهر من خلال خبرتنا الرياضية وشركتنا الاستثمارية، وندرك أننا نحتاج للوقت، ولكننا متفائلون بالنجاح».

ويعتبر يونايتد من الأندية الاستثمارية الخاصة، إذ تم إنشاؤه عام 2021، ويتخذ من ملعب مدينة دبي الرياضة مقراً له، ويشارك في دوري الدرجة الأولى حالياً، بعد أن تمكن في فترة وجيزة من إثبات قدراته الفنية، حيث تأهل لمواجهة الشارقة في دور الـ16 الرئيس لمسابقة كأس رئيس الدولة، كأول نادٍ خاص يصل إلى هذا الدور تحت قيادة مدربه الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، فيما أبلى بلاء حسناً في دوري الدرجة الأولى محققاً انتصارين في أول جولتين له.

كما يضم الفريق في صفوفه لاعبين مخضرمين مثل طارق أحمد وحبيب الفردان وحارس المرمى سالم خيري، وعدد من الأجانب المميزين، وبإشراف إداري من اللاعب الدولي السابق محمد قاسم.

وقال رئيس نادي يونايتد: «اخترنا أن يتم تنفيذ هذا المشروع الرياضي في دبي كوني أعيش هنا في دبي منذ العام 2021، ومعي صديقي المستثمر الرئيس منذ تسع سنوات، ونشعر باستقرار كبير في دبي التي تعتبر من أفضل الأماكن في العالم».

وتابع: «نطمح لدمج النادي في مجتمع الإمارات وأن يتمكن من دعم الرياضة الإماراتية تزامناً مع تحقيق الطموح بالصعود لدوري المحترفين وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا في وقت لاحق».

وأوضح: «نحن مهتمون باستكشاف اللاعبين المواطنين ومن مواليد الإمارات، لذلك أنشأنا فريقين في الفئتين العمريتين 10 و12 سنة، إضافة للفريق الأول، وأعتقد أنه إنجاز كبير في وقت قصير لإنجاح رؤيتنا التي تصب في مصلحة الكرة الإماراتية».

وأشار إيلي سيبانو إلى أن «مشروع يونايتد طويل الأمد وليس لموسم واحد، ونطمح للنمو بشكل طبيعي والاستعداد للتحديات لذلك يتوجب علينا العمل بصبر واستدامة».

وأضاف: «أشعر بسعادة كبيرة أن نادي يونايتد يتخذ من مدينة دبي الرياضية ذات البنية التحتية المميزة مكاناً له، وندعو جميع الأفراد إلى القدوم لملعبنا وتشجيعنا».

التعاقد مع بيرلو

وكشف رئيس نادي يونايتد أن «انضمام الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو للنادي كان منذ الموسم الماضي تقريباً، حيث قام بتحليل مباريات الفريق ولاحقاً تم التعاقد معه كمدرب للفريق الأول»، مبيناً أنه يرتبط معه بصداقة قديمة منذ أن كانوا لاعبين لكرة القدم، مضيفاً «الفريق بقيادة بيرلو سيكون أكثر قوة بعد كل مباراة يخوضها وندرك أن الفريق سيصادف ظروفاً صعبة، ولكنه سيستفيد من خبرته للفوز بلقب الدوري هذا الموسم».

وتابع: «يضم فريقنا لاعبين مهمين مثل السويسري هاريس سيفيروفيتش والإيطالي جيان فيراري والبرازيلي غوستافو أوليفيرا، ولدينا طارق أحمد وهو لاعب مواطن كبير بإمكاناته، وهو قائد الفريق المحلي، ولاعبين مميزين آخرين، ما يعني أننا نمتلك مزيجاً مميزاً من اللاعبين، فضلاً عن اللاعب حبيب الفردان صاحب السيرة الكروية العالية».

كوزمين يزور النادي

وأكد سيبانو أنه «كان حارساً لمرمى منتخب بلاده وأندية كثيرة في مولدوفا وبولندا وروسيا والنمسا، ويدرك أهمية دعم المنتخب في المنافسات القوية لكي ينجح، لذلك فهو داعم كبير لمنتخب الإمارات في مباراتيه أمام عمان وقطر، ودعم كذلك صديقه مدرب منتخب الإمارات، الروماني أولاريو كوزمين»، مشيراً إلى أن «كوزمين يزور النادي بشكل مستمر، وأنه يرى أن ظروف المنتخب أفضل للتأهل وأهم ما يحتاجه اللاعبون التركيز العالي حتى آخر دقيقة، وطموحنا أن نحظى باحتفالية سعيدة بعد التأهل لكأس العالم».

دوري الدرجة الأولى

وأكد رئيس النادي أنه «لا يستطيع التوقع لمستقبل الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، كون المنافسات في بدايتها وكل الفرق استعدت بشكل جيد، والثقة عالية بأن الفريق سيقدم أفضل إمكاناته»، لكنه يرى الفريق أقوى وأفضل من الموسم الماضي، وأن التحديات حاضرة يومياً ومستعد لمواجهتها.

جمهور الفريق

وكشف رئيس نادي يونايتد أن طموحه هو أن يكون للفريق جمهور كبير يملأ المدرجات، مؤكداً أن «هنالك خطة توازي العمل الفني لتعزيز الحضور الجماهيري بدعوة جمهور الكرة الإماراتية وأيضاً الجاليات المولدوفية والروسية والأوكرانية والكازاخستانية وغيرها للحضور والمساهمة في إنجاح هذا المشروع، وأن يكون هذا النادي جامعاً لهم جميعاً، وطموحنا أن نرى مدرجاتنا مملوءة بالجمهور».

رئيس نادي يونايتد:

• هدفنا أن يكون لنادي يونايتد الإماراتي مستقبل مبهر.

• نشعر باستقرار كبير في دبي وهي أفضل الأماكن في العالم.

• مهتمون باستكشاف اللاعبين المواطنين ومواليد الإمارات.