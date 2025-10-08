«دبي لكرة السلة» يفوز على سبليت الكرواتي في الدوري الأدرياتيكي

حقق فريق دبي لكرة السلة فوزه الافتتاحي في مشاركته الثانية في بطولة الدوري الأدرياتيكي (ABA)، بعد تغلبه، أول من أمس، على فريق سبليت الكرواتي بنتيجة 92-58، في المباراة التي أقيمت على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ليحصد فوزاً كبيراً بفارق 34 نقطة.

ويستعد فريق دبي لخوض ثلاث مباريات متتالية في الدوري الأوروبي «اليوروليغ»، تبدأ بمواجهة أولمبياكوس اليوناني خارج ملعبه يوم بعد غدٍ الجمعة، ثم أمام فنربخشة التركي يوم 14 الجاري، قبل أن يستضيف برشلونة الإسباني يوم 16 من الشهر نفسه على صالة «كوكاكولا أرينا» في مواجهة تاريخية تعد الأولى للفريق الكتالوني في الإمارات.

ويشارك نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأدرياتيكي للموسم الثاني على التوالي، بالتوازي مع ظهوره الأول في بطولة اليوروليج هذا الموسم.

وكان الفريق قد بلغ الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى بالدوري الأدرياتيكي، الذي يضم 16 نادياً من ست دول، هي: الإمارات، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود.