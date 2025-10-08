الدورة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية تنطلق 28 ديسمبر

برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، أعلنت اللجنة المنظّمة العليا لبطولة السلم للدراجات الهوائية إطلاق الدورة العاشرة للمنافسات التي تعدّ الكبرى من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوّع والجوائز المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة العليا، الذي عُقد برئاسة المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، عمير بن جمعة الفلاسي، وحضور أعضاء اللجنة: محمد الموسى، وماجد البستكي، ورامي النابلسي، وأعضاء لجان العمل: أحمد الكتبي، وحشر بن صبيح، وراشد بن مجرن، وعبدالله بن عبود، وجاسم الجسمي، ورزاز علي، ولمى شمشوم.

وأعلنت اللجنة أن النسخة المقبلة تقام تحت شعار «عشر سنوات من الإنجازات والنجاح»، مع الاحتفاء بمرور عقد على إطلاق هذه البطولة التي رسخّت موقعها على خريطة الفعاليات الرياضية المجتمعية، وأسهمت في إبراز معالم دبي الحضارية والطبيعية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

واعتمدت اللجنة إقامة 4 سباقات رئيسة في الدورة العاشرة، التي تنطلق بسباق الهواة الإماراتيين في 28 ديسمبر المقبل، وسباق النخبة الذي يُقام في 18 يناير 2026، ويليه سباق السيدات في 25 من الشهر ذاته، وسيكون الختام مع السباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026، كما اطّلعت اللجنة على مسارات السباق الذي تتواصل إقامته داخل محمية المرموم الطبيعية، وهي أكبر محمية طبيعية في دولة الإمارات.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم ورؤية سموه التي كان لها الفضل في إطلاق هذه البطولة وترسيخ موقعها محلياً وعالمياً، بين أكبر وأهم الفعاليات الرياضية المجتمعية للدراجات الهوائية.

وقال: «مع احتفال البطولة بعامها العاشر، تتضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح الذي ارتبط باسمها، والحرص على تطبيق أفضل المعايير لتحقيق غايات تتخطى مجرد الفوز في المضمار، مع سعي البطولة لتحقيق أهداف مجتمعية أشمل؛ فقد جذبت على مدار 10 سنوات آلاف المشاركين من مختلف الجنسيات، في ضوء تنوع المنافسات وتخصيص سباقات للرجال وأخرى للسيدات، تأكيداً على أهمية مشاركة المرأة في مختلف المجالات، والحرص على تحفيزها على ممارسة الرياضة».

• 4 سباقات رئيسة ضمن الدورة العاشرة من ديسمبر 2025 إلى فبراير 2026.