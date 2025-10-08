بالاسيوس: أؤمن بقدرة لاعبي المنتخب على التأهل إلى كأس العالم

أعرب لاعب وسط فريق العين، ماتياس بالاسيوس، الحاصل أخيراً على الجنسية الإماراتية، عن ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق الانتصار في مواجهتي عُمان وقطر ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال بالاسيوس في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي العين على منصة «إكس»: «أنا أؤمن بأنهم قادرون على تحقيق الانتصار في كلتا المباراتين أمام عمان وقطر في الملحق الآسيوي، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم».

وجدد النجم العيناوي، في مقطع الفيديو ذاته، ثقته بأنهم قادرون على تحقيق التأهل إلى النهائيات، وسيحققون نتائج جيدة في كلتا المباراتين.

ووجّه بالاسيوس رسالة دعم خاصة إلى زملائه الدوليين من صفوف فريق العين، مؤكداً فخره بالانتماء إلى دولة الإمارات، قائلاً: «لدي أصدقاء في المنتخب الوطني من الأندية كذلك، وأنا على يقين بقدرتهم على التأهل للنهائيات، وفخور بأن أكون جزءاً ولو صغيراً من هذا البلد، وبالتأكيد سأكون فخوراً كذلك في حال تأهل المنتخب إلى المونديال».

واختتم لاعب فريق العين رسالته بكلمة تشجيعية، قالها بلغة عربية واضحة: «منصور يا منتخبنا».

على جانب آخر، استأنف فريق العين تدريباته الجماعية على استاد خليفة بن زايد، بمشاركة نجمه الدولي سفيان رحيمي، الذي تعافى من إصابة حرمت الفريق من جهوده منذ بداية الموسم، ومن المقرر أن يخوض «الزعيم» تجربة ودية خلف الأبواب المغلقة عند الساعة 17:10 من عصر يوم الجمعة المقبل أمام فريق غلف يونايتد.

ويدخل العين التحضيرات استعداداً لمواجهة بني ياس، عقب فترة التوقف الدولي، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بعد مضي خمس جولات من أربعة انتصارات وتعادل، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة، وقد سجّل الفريق 10 أهداف، واستقبل أربعة، ليؤكد طموحه في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2021-2022.