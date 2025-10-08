خمينيز: أعيش حلم المساهمة في صعود «الأبيض» إلى المونديال

أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني، نيكولاس خمينيز، أنه يعيش حالة من الحماس والتركيز الكبير قبل المرحلة المقبلة من مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، لافتاً إلى أنه يتطلع لتقديم كل ما لديه من أجل مساعدة المنتخب في مباراتيه القادمتين أمام كل من عمان وقطر.

وقال خمينيز لـ«الإمارات اليوم» إنه يعيش حلماً بالمساهمة في تأهل المنتخب إلى المونديال، وهو على أعتاب خوض مباراته الدولية الرسمية الأولى في مسيرته، مشدداً على أنه يشعر بفخر كبير بتمثيل المنتخب الوطني بعد انتظار طويل، معتبراً أن الحصول على جواز السفر الإماراتي، واستدعاءه لصفوف المنتخب، كانا من أسعد لحظات حياته الكروية، مضيفاً أنه عمل واجتهد على مدار خمس سنوات كاملة لتحقيق هذا الحلم الذي أصبح حقيقة.

وأوضح خمينيز أنه يأمل في أن يكون ضمن تشكيلة المنتخب خلال المباراتين الحاسمتين أمام عمان وقطر، يومي السبت والثلاثاء المقبلين، مؤكداً أنه سيبذل كل ما يستطيع، سواء كان داخل القائمة أو خارجها، مشدداً على أنه سيظل داعماً للمنتخب في كل الأحوال، وأن هدفه الأهم هو رؤية الفريق يحقق النجاح ويتأهل للمونديال.

وأضاف أنه يشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمه خلال المباراتين الوديتين السابقتين، معتبراً أن التجربة كانت مثمرة من حيث الانسجام مع بقية اللاعبين، والتعرف أكثر إلى أسلوب المدرب وطريقة اللعب.

وتابع نيكولاس حديثه، قائلاً: «المنتخب بدأ يظهر ملامح التجانس والانسجام، رغم صعوبة المرحلة التي يمر بها بسبب اختلاف الأندية التي ينتمي إليها اللاعبون، إذ إن المعسكرات الأخيرة أسهمت في زيادة التفاهم بين الجميع، وتحسين الأداء الجماعي داخل الملعب».

وأردف: «المنتخب استفاد كثيراً من التحضيرات التي أُقيمت في دبي، وكذلك من المعسكرات السابقة في الخارج، بينما بدأ الفريق يكتسب شخصية قوية، وأن الأجواء الإيجابية داخل المعسكر تعكس الرغبة المشتركة في تحقيق إنجاز كبير».

وأشار خمينيز إلى أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل لاعب في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً أن المنتخب لم يشارك في كأس العالم منذ فترة طويلة، مبيناً أن هذا الطموح يمنح الجميع حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم في الملحق المؤهل إلى المونديال.

وأوضح أن شعوره قبل خوض المباريات الرسمية الأولى له مع المنتخب مزيج من الحماس والترقب، لكنه أكد أنه مستعد ذهنياً وبدنياً لتلك التحديات. وقال إنه يعتبر كل مباراة فرصة لا يمكن التفريط فيها لإثبات نفسه، والمساهمة في تحقيق حلم الجماهير.

وختم لاعب الوصل حديثه بالتأكيد على أنه سيبذل أقصى ما لديه خلال الفترة المقبلة، سواء في التدريبات أو المباريات الرسمية، مبيناً أن روح الفريق العالية، والثقة المتبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني، يمثلان عاملاً حاسماً في طموح المنتخب لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم. وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز والعمل الجاد، والابتعاد عن أي ضغوط، لأن الهدف واضح أمام الجميع، وهو إسعاد الجماهير الإماراتية، ورفع اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية.

فخر الانضمام للمنتخب

قال نيكولاس خمينيز إن عائلته وأصدقاءه يشعرون بالفخر بعدما تم ضمه إلى قائمة منتخب الإمارات، مبيناً أنه يحصل على دعم كبير منهم من أجل نجاح مسيرته الجديدة مع المنتخب الإماراتي.

وأضاف: «حينما تم إبلاغي بانضمامي إلى «الأبيض» كان يعد هذا يوماً تاريخياً ولحظة فارقة في مسيرتي بالنسبة لي ولعائلتي، خصوصاً أنني أعيش في الإمارات منذ سنوات طويلة وأشعر بالانتماء الحقيقي إليها، ولذلك كان حلمي دائماً أن أدافع عن ألوان المنتخب الوطني».