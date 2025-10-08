الوحدة يواجه الأنصار في نهائي بطولة ودية

فاز الوحدة على فريق النجمة الرياضي اللبناني بهدفين دون رد، ضمن بطولة الوحدة الودية التي انطلقت، أول من أمس، على استاد آل نهيان، ليتأهل لمواجهة الأنصار اللبناني، غداً، في النهائي.

وشهدت مباراة الوحدة والنجمة تجربة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس عدداً من الأفكار الفنية للاستفادة من فترة التوقف الدولي في تجهيز اللاعبين البدلاء، حيث سجل هدفي المباراة كل من إبراهيما ديارا «45»، ومنصور برغش «90».

من جهته تأهل الأنصار إلى النهائي بعد فوزه على بني ياس بهدف دون رد، سجله اللاعب خالد الحجار «41».