أبوظبي تستضيف ختام بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو إقامة منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان صحافي أن هذه الجولة تُمثّل ذروة المنافسات في البطولة، حيث يُتوَّج خلالها أبطال فئة «البدلة»، إلى جانب تكريم الفائزين في فئة «بدون البدلة»، لتُختتم مسيرة البطولة التي امتدت على مدى 8 جولات شهدت تنافساً قوياً بين نخبة اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات، وأسهمت في الكشف عن مواهب واعدة وبناء قاعدة واسعة من الأبطال المؤهلين، لتمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وتُعد الجولة الثامنة الكبرى منذ انطلاقة البطولة، إذ تشهد مشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة.