22 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، التي تُقام في البحرين خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، إلى جانب المدير الفني زويد سالمين الزعابي، و22 لاعباً يُمثّلون الدولة في مختلف الفئات، هم:

عبدالله البستكي ومحمد البلوشي ومهند الزعابي وجاسم الهرمودي وعبدالله المرزوقي وحمد البلوشي وثاني خميس وخالد الفلاسي ومروان البلوشي وأحمد التميمي وعمر المهيري وعبدالله المري ومحمد العوضي وعلي ضاوي وراشد الزعابي وعبدالله الختال وأحمد علي وطارق موسى وعبدالله البلوشي ومحمد الحمادي وخالد المطوع وهاني العوضي.

من جانبه، قال رئيس بعثة المنتخب أحمد جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة الحالية تمثل محطة تحضيرية مهمة للمشاركة المقبلة في بطولة العالم لبناء الأجسام التي ستُقام في السعودية في ديسمبر المقبل».