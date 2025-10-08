مباريات اليـوم
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
موريشيوس - الكاميرون 17:00
ليبيا - الرأس الأخضر 17:00
إثيوبيا - غينيا بيساو 17:00
جيبوتي - مصر 20:00
سيراليون - بوركينا فاسو 20:00
جزر القمر - مدغشقر 20:00
إفريقيا الوسطى - غانا 20:00
تشاد - مالي 20:00
تنزانيا - زمبيا 23:00
النيجر - كونغو 23:00
تصفيات كأس العالم - آسيا
عمان - قطر 19:00
إندونيسيا - السعودية 21:15
كأس العالم تحت 20
كولومبيا - جنوب إفريقيا 23:30
الأرجنتين - نيجيريا 23:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news