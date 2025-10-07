27 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لخوض ملحق تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، قائمة المنتخب المشاركة في الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر أن يلتقي خلالها منتخبنا الوطني مع نظيره العُماني يوم 11 أكتوبر الجاري، على أن يواجه منتخب قطر في 14 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وإيريك دي مينيزيس، وكوامي كويدو، وروبين فيليب، ولوكاس بيمنتا، وخليفة الحمادي، وريتشارد أكونور، وعلاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، وعلي صالح، ويحيى الغساني، وعبدالله رمضان، وسيل سوزا، ويحيى نادر، وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما، ولوان بيريرا، وماجد حسن، وبرونو أوليفيرا، ونيكولاس خيمينيز، وكايو لوكاس، وكايو كانيدو، وسلطان عادل.