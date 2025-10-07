خمينيز: أعيش حلم المساهمة في صعود «الأبيض» إلى المونديال

أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني نيكولاس خمينيز، أنه يعيش حالة من الحماس والتركيز الكبير قبل المرحلة المقبلة من مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، لافتاً إلى أنه يتطلع لتقديم كل ما لديه من أجل مساعدة المنتخب في مباراتيه القادمتين أمام كل من عمان وقطر.

وقال خمينيز لـ «الإمارات اليوم» إنه يعيش حلماً وهو على أعتاب خوض مباراته الدولية الرسمية الأولى في مسيرته، مشدداً على أنه يشعر بفخر كبير بتمثيل المنتخب الوطني بعد انتظار طويل، معتبراً أن الحصول على جواز السفر الإماراتي واستدعائه لصفوف المنتخب كانا من أسعد لحظات حياته الكروية، مضيفاً أنه عمل واجتهد على مدار خمس سنوات كاملة لتحقيق هذا الحلم الذي أصبح حقيقة.

وتابع نيكولاس حديثه قائلاً: «المنتخب بدأ يظهر ملامح التجانس والانسجام رغم صعوبة المرحلة التي يمر بها بسبب اختلاف الأندية التي ينتمي إليها اللاعبون، إذ أن المعسكرات الأخيرة ساهمت في زيادة التفاهم بين الجميع وفي تحسين الأداء الجماعي داخل الملعب».

وأشار خمينيز إلى أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل لاعب في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً أن المنتخب لم يشارك في كأس العالم منذ فترة طويلة، مبيناً أن هذا الطموح يمنح الجميع حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم في الملحق المؤهل إلى المونديال.

وقال نيكولاس خمينيز إن عائلته وأصدقاءه في يشعرون بالفخر بعدما تم ضمه إلى قائمة منتخب الإمارات، مبيناً أنه يحصل على دعم كبير منهم من أجل نجاح مسيرته الجديدة مع المنتخب الإماراتي.

وأضاف: «حينما تم إبلاغي بانضمامي إلى «الأبيض» كان يعد هذا يوماً تاريخياً ولحظة فارقة في مسيرتي بالنسبة لي ولعائلتي، خصوصاً أنني أعيش في الإمارات منذ سنوات طويلة وأشعر بالانتماء الحقيقي إليها، ولذلك كان حلمي دائماً أن أدافع عن ألوان المنتخب الوطني».

وختم لاعب الوصل حديثه بالتأكيد على أنه سيبذل أقصى ما لديه خلال الفترة المقبلة سواء في التدريبات أو المباريات الرسمية، مبيناً أن روح الفريق العالية والثقة المتبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني تمثل عاملاً حاسماً في طموح المنتخب لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز والعمل الجاد والابتعاد عن أي ضغوط، لأن الهدف واضح أمام الجميع وهو إسعاد الجماهير الإماراتية ورفع اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية.