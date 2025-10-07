المري يشيد بأداء فريق "إقامة دبي" في أول مشاركة له بدوري الدراجات

حقق فريق إقامة دبي للدراجات انطلاقة متميزة في مشاركته الأولى ضمن منافسات الدوري المحلي لسباقات الطريق لفئات النخبة، تحت 23 سنة، والناشئين لموسم 2025–2026 الذي أطلقه اتحاد الإمارات للدراجات، حيث حصد الفريق المركز الأول في فئة تحت 23 سنة والمركز الثاني في فئة الرجال، بعد أن قطع المتسابقون مسافة 99 كيلومتراً وسط منافسة قوية بين نخبة الأندية المحلية.

وأعرب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، في بيان صحافي عن فخره بهذا الأداء المشرف، مؤكداً أن ما حققه الفريق يعكس روح العزيمة والالتزام التي يتحلى بها موظفو إقامة دبي داخل الميدان الرياضي كما في ميدان العمل، وأن الاستثمار في العنصر البشري يشمل تطوير القدرات المهنية وبناء أجيال تتمتع بالصحة والطاقة وروح الفريق، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر تميزاً وجودة للحياة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة فريق إقامة دبي للدراجات، العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، إن الفوز في أول سباقات الدوري المحلي يُعد ثمرة دعم القيادة المستمر للرياضة المجتمعية، ويجسد حرص إقامة دبي على تعزيز مشاركة موظفيها في الأنشطة الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة الصحة واللياقة.

وأضاف أن هذا الأداء المتميز ثمرة خطة تدريبية متكاملة وإدارة رياضية احترافية ركزت على تطوير اللياقة والتحمل وتعزيز روح الفريق، ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق في انطلاقته الأولى ضمن منافسات الموسم.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الرياضية، النقيب راشد محمد المري، أن هذه الانطلاقة القوية في أول سباقات الموسم تعكس الجاهزية العالية والإصرار لدى أعضاء الفريق، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا النوع من السباقات تهدف إلى ترسيخ روح التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة بين الموظفين، إلى جانب تمثيل الإمارات بصورة مشرفة في مختلف المحافل.