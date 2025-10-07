أميري يحصد ذهبية الشباب في «دراجات العرب»

توّج الدراج يوسف أميري بذهبية سباق الفردي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 20 كيلومتراً، فيما أحرز زميله عبدالله الهاشمي برونزية السباق نفسه، ضمن البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في مدينة السليمانية في العراق.

وتفوق أميري على العراقي مرتضى حيدر الذي حلّ ثانياً، فيما أكمل الهاشمي تألق الإمارات بحلوله ثالثاً.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من 24 ساعة من فوز منتخب الشباب بذهبية الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً، ليواصل دراجو الإمارات الانطلاقة المثالية في البطولة، التي تستمر حتى 13 الجاري بمشاركة تسعة منتخبات هي: الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سورية، فلسطين، ليبيا.

وبهذا الفوز رفع منتخب الإمارات رصيده إلى ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة.