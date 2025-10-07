هاتون يعود إلى نادي الإمارات للغولف

أعلن حامل اللقب ونجم فريق أوروبا بكأس رايدر، تيريل هاتون، عودته إلى نادي الإمارات للغولف للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.

ويشارك هاتون في هذا الحدث للمرة الـ11، وينضم إلى بطل الماسترز الحالي الفائز بالبطولات الأربع الكبرى، روري ماكلروي، في البطولة التي تعد أول بطولة في سلسلة رولكس ضمن موسم «السباق إلى دبي» 2026.

حقق هاتون «نصف النقطة» التي حسمت فوز أوروبا في كأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك الأسبوع الماضي، حيث ساعد برفقة ماكلروي فريقهما على هزيمة الولايات المتحدة 15-13، محققين بذلك أول انتصار خارج أرضهم منذ 2012.

وانطلق هاتون بعد انتصاره في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير، ليحقق المركز الرابع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وتواجد في المراكز الـ20 الأوائل في بطولتي الماسترز والنسخة 153 للبطولة البريطانية المفتوحة، ما ساعده على التأهل للمشاركة الرابعة في كأس رايدر.

وقال اللاعب الإنجليزي: «أنا سعيد بالعودة إلى نادي الإمارات للغولف للدفاع عن لقبي. إنه ملعب غولف يناسب أسلوب لعبي على مر السنين، وكان الأسبوع الذي قضيته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير مميزاً للغاية بالنسبة لي».