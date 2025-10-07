ماكسيوم أوكوف يفوز بسباق نزوى للدراجات

أقام اتحاد الدراجات سباق الدوري المحلي الأول لموسم 2025 – 2026، في منطقة نزوى بالشارقة بمشاركة أكثر من 100 درّاج من مختلف الفئات، ضمن فئات الأندية (كبار وتحت 23 سنة) وفرق وأفراد الهواة، لمسافة 99 كيلومتراً.

وشهد السباق منافسة قوية ومستويات فنية عالية بين الدراجين.

وفي نتائج فئة الأندية – الكبار تم تتويج دراج نادي النصر ماكسيوم أوكوف بالمركز الأول، وجاء محمد المنصوري من فريق إقامة دبي في المركز الثاني، بينما حلّ طلال محمد من شباب الأهلي في المركز الثالث.

أما في فئة تحت 23 سنة، فقد أحرز كلير ميلر من فريق إقامة دبي المركز الأول، تلاه إبراهيم يوسف من فريق خورفكان في المركز الثاني، وجاء رينار وجيسر من شباب الأهلي في المركز الثالث.