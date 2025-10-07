انتخابات اتحاد اليد الأحد المقبل

حددت لجنة الانتخابات لاتحاد كرة اليد الأحد المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس الإدارة للدورة 2025-2028، وذلك في الساعة الـ11 بمقر اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بدبي. ووجهت اللجنة الدعوة إلى 16 نادياً هم الأعضاء العاملون بالجمعية العمومية لحضور الاجتماع.

وترشح سعود صالح عضو الاتحاد الحالي لمنصب الرئيس من نادي شباب الأهلي، وهو الوحيد على مقعد الرئيس وسيتم تزكيته رسمياً في الاجتماع، فيما ترشح للعضوية 8 شخصيات لاختيار 5 أعضاء منهم، هم: محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، ياسر النقبي «خورفكان».