إشهار اتحاد رياضة الموانع برئاسة أبوالشوارب

أعلنت وزارة الرياضة إشهار اتحاد الإمارات رياضة الموانع، التي «تشهد انتشاراً عالمياً واسعاً وتلقى إقبالاً متزايداً داخل الدولة، لما تتسم به من طابع تنافسي ممتع يجمع بين اللياقة البدنية العالية والقدرة على التحمل والمهارات الذهنية».

وتُعد الموانع من الرياضات التي تشهد انتشاراً في أكثر من 77 دولة، من بينها 30 دولة آسيوية موزعة على أربعة اتحادات إقليمية داخل القارة، تحت مظلة الاتحاد الدولي ومقره سويسرا.

وأعرب وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير كل سبل الدعم لتمكين الاتحاد من بناء منظومة تنظيمية وفنية متقدمة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وتعمل على استضافة بطولات دولية تعزز من سمعة الدولة ومكانتها الرائدة على الساحة الرياضية العالمية.

من جانبه، عبّر أبوالشوارب عن سعادته لأن الاتحاد سيعمل بشكل وثيق مع وزارة الرياضة والجهات المعنية لاستضافة وتنظيم مسابقات محلية وقارية ودولية في اللعبة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية خاصةً مع سرعة انتشارها على المستويات كافة.

وشهدت ممارسة رياضة الموانع انتشاراً محلياً واسعاً لدى مختلف الأوساط المجتمعية، حيث بلغت الفعاليات الرياضية المسجلة خلال العام الماضي 52 فعالية في مختلف أنحاء الدولة، كما تشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد ممارسيها بلغ نحو 9000 لاعب ولاعبة من المواطنين والمقيمين.

وكانت دبي قد استضافت بطولة «تحدي الموانع العالمي» التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي في ديسمبر 2024 في نادي دبي وفي موقع دبي للتصميم، حيث شهدت إقبالاً لافتاً ومشاركة واسعة وإشادة عالمية بالتنظيم الاحترافي والمستوى التنافسي العالي.

وتتميز المسابقات بوجود موانع طبيعية أو اصطناعية أمام المتسابقين لفئات الرجال والسيدات والمختلط، ويكون الفائز في المسابقة (فردي أو زوجي أو رباعي) من يتمكن من اجتياز تلك الموانع في أسرع وقت ممكن. وعلى الصعيد الإقليمي انتشرت رياضة الموانع أيضاً بشكل واسع خليجياً وعربياً، فهناك 8 دول حتى الآن أسست اتحادات رياضية تخص اللعبة هي: السعودية ومصر وسلطنة عُمان والمغرب وتونس وسورية والكويت والبحرين.