«الأبيض» يشد الرحال إلى الدوحة لتحقيق «حلم الوطن»

يشدّ المنتخب الوطني لكرة القدم الرحال صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، بثقة ودافع كبيرين نحو تحقيق «حلم الوطن»، استعداداً لخوض المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأسفرت قرعة هذا الدور عن وقوع منتخبات الإمارات وقطر وعُمان في المجموعة الأولى، التي تستضيف منافساتها الدوحة بدءاً من يوم غدٍ، ولمدة ستة أيام، على أن تُقام جميع المباريات على استاد جاسم بن حمد.

وتُقام منافسات الملحق بنظام المرحلة الواحدة، إذ يخوض كل منتخب مباراتين ضمن مجموعته، ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم، أما صاحب المركز الثاني، فيواجه نظيره الثاني في المجموعة الثانية التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا، في مواجهتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، ليواصل الفائز طريقه بالانتقال إلى ملحق عالمي.

وبحسب جدول مباريات المجموعة الأولى، يفتتح المنتخب القطري مشواره بمواجهة المنتخب العُماني غداً، تليها مباراة الإمارات مع عُمان يوم 11 الجاري، على أن تُختتم المنافسات بالقمة المرتقبة بين قطر والإمارات في 14 منه، في لقاء قد يكون الفاصل في تحديد هوية المتأهل عن المجموعة.

مبادرة جديدة.. مباريات المنتخب في صالات السينما

أعلن اتحاد كرة القدم إطلاق مبادرة جديدة لجماهير «الأبيض»، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم وسلسلة صالات سينما سيتي، والتي تتيح لعشاق كرة القدم متابعة مباريات منتخب الإمارات ضد عُمان وقطر في أجواء سينمائية مميّزة.

وقال بيان صحافي صادر عن اتحاد الكرة، «يمكن للجماهير حجز مقاعدهم عبر تطبيق سينما فوكس وسينما سيتي والاستمتاع بمشاهدة المباريات على شاشات كبيرة مع أجواء حماسية وممتعة».

وأكّد الاتحاد أن «هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه على تعزيز التواصل بين المنتخب الوطني وجمهوره، وتوفير تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة، لتكون فرصة للاحتفال بروح كرة القدم الإماراتية».

معايير التأهل للمونديال في حال تساوي المنتخبات بالنقاط

وضعت اللجنة المنظمة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 نظاماً ومعايير لتحديد ترتيب المنتخبات عند تساوي منتخبين أو أكثر بالنقاط:

1- عدد النقاط التي حصدها المنتخب في جميع مباريات المجموعة.

2- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

3- عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

إذا استمر التساوي، يتم تطبيق المعايير التالية حصرياً بين المنتخبات المتعادلة فقط (أي جدول مصغّر):

4- عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.

5- فارق الأهداف في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.

6- عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.

إذا استمر التساوي بعد كل ذلك:

7- اللعب النظيف (Fair Play Points) حسب نظام العقوبات (بطاقات صفراء وحمراء).

8- القرعة التي يجريها الفيفا أو الاتحاد القاري (مثل الاتحاد الآسيوي).