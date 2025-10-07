الغساني: منضبطون ونؤمن بالتأهل إلى كأس العالم

أكّد نجم المنتخب الوطني يحيى الغساني أن لاعبي المنتخب الوطني يعيشون حالة من التركيز والانضباط الكامل خلال فترة التحضيرات الجارية استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مشدداً على أن المنتخب يتعامل مع هذه المرحلة وكأنها «مباريات نهائية»، لما تُمثّله من أهمية كبيرة في مشوار الكرة الإماراتية.

وقال الغساني لـ«الإمارات اليوم»: «الأجواء في المعسكر التي سبقت السفر إلى الدوحة كانت مثالية للغاية، والروح الإيجابية بين اللاعبين مرتفعة جداً، نشعر بأننا عائلة واحدة، نعمل لهدف واحد، وهو رفع علم الإمارات في المونديال المقبل، صحيح أن الطريق ليس سهلاً، لكن الصعوبات تصنع الفرق الكبيرة، ونحن مستعدون لكل التحديات».

وأضاف: «الجو العام سواء داخل الفريق أو حتى الدعم الذي نلمسه من الاتحاد والجماهير يعطينا دفعة قوية، من المهم أن نحافظ على هذا التكاتف لأن مثل هذه الأجواء تصنع الفارق.. نعرف أن كل تفصيل صغير يمكن أن يكون سبباً في التأهل، لذلك نتعامل مع كل يوم في التدريبات وكأنه يوم المباراة».

وأوضح نجم شباب الأهلي أن «المنتخب اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة، خصوصاً مواجهة منتخبات قوية مثل قطر وعُمان»، مشدداً على أن «هذه التجارب جعلت الفريق أكثر نضجاً وقدرة على التعامل مع مختلف المدارس الكروية».

وقال: «كل المنتخبات التي تخوض مُلحق التصفيات تطورت، ونحن أيضاً خضنا مواجهات صعبة في الفترات السابقة، وتعلمنا منها الكثير، لدينا مدرب يعرف إمكاناتنا جيداً، ويعمل معنا على التفاصيل الدقيقة».

يحيى الغساني:

