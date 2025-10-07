محمد قاسم: «يونايتد بيرلو» أول نادٍ استثماري يبلغ دور الـ 16 في الكأس

وصف مشرف فريق نادي يونايتد، الدولي السابق محمد قاسم، تأهل فريقه لمواجهة الشارقة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة بالإنجاز التاريخي، بعد الفوز على دبا الحصن 2-1 في آخر مباريات الأدوار التمهيدية الخاصة بأندية الدرجة الأولى.

وسيلعب يونايتد مع الشارقة في المباراة التي ستُقام بضيافة يونايتد في 24 الشهر الجاري، في مواجهة جماهيرية مرتقبة.

وقال محمد قاسم لـ«الإمارات اليوم»: «سنستعد بقوة لمواجهة الشارقة، وطموحنا مواصلة المشوار»، معبّراً عن سعادته بأن نادي يونايتد أصبح أول نادٍ استثماري بين الأندية الإماراتية يتمكن من التأهل لمواجهة فرق دوري المحترفين، ما يعكس رؤيته الفنية وخططه المستقبلية، ويؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح.

وأكد أن التعاقد مع الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو كمدرب للفريق سيمهّد لنتائج إيجابية متتالية، مشيراً إلى أن الجهود التي يبذلها رئيس النادي المستثمر المولدوفي إيلي سابيانو كبيرة ومؤثرة.

وتابع قاسم: «المدرب بيرلو منح اللاعبين ثقة عالية وحقيقية، ساعدتهم على تقديم مباراة قوية وقادتهم لتحقيق الفوز على دبا الحصن، على الرغم من أن المباراة أُقيمت على ملعب الأخير وأمام جمهوره، وهو السر وراء تحقيق الفوز».

وأوضح أن «الفوز في خمس مباريات متتالية في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة بإشراف بيرلو، يُعد نقطة فنية مهمة ستضيف للفريق الكثير في المباريات المقبلة، فضلاً عن التأهل لمواجهة أندية المحترفين».

وعن مواجهة الشارقة المقبلة، أوضح مشرف يونايتد: «الشارقة أحد أقوى وأبرز أندية الدولة في مختلف البطولات، ومنها كأس رئيس الدولة.. نحن نحترم جميع الفرق التي نواجهها، والفريق سيستعد بالشكل المناسب لتلك المباراة فنياً وذهنياً، وبكل تأكيد الطموح هو تحقيق الفوز ومواصلة التواجد في البطولة الأغلى».

وقال محمد قاسم: «إن أداء الفريق يتطوّر من مباراة لأخرى، ما يؤكد الدور المحوري للجهاز الفني بقيادة بيرلو، مبيناً أن المدرب يوصي اللاعبين دائماً بأن تتزامن النتيجة الإيجابية مع الأداء الجيد».

وأضاف أن «بيرلو يطالب اللاعبين قبل كل مباراة بتقديم أفضل أداء ممكن لتعويض ما فاتهم في المباراة السابقة أمام فريق سيتي، على الرغم من الفوز بهدف نظيف في منافسات الدوري».

وأكد محمد قاسم أن المدرب بيرلو يوصي اللاعبين بتقديم أداء مشرف كمقدمة لتحقيق الفوز، وقال: «بيرلو يحب الكرة الجميلة، لذلك يريد أن يلعب يونايتد بأسلوب هجومي، مع القوة والانضباط منذ البداية».

وأشار إلى أن «القوة الهجومية ليونايتد كسرت الشباك النظيفة لفريق دبا الحصن منذ بداية الموسم»، مثمّناً أداء جميع اللاعبين، ومنهم غوستافو وحارس المرمى عناية نور، الذي وصفه بأنه نجم المباراة خصوصاً في آخر 10 دقائق.

وقدّم قاسم شكره لجمهور يونايتد الذي زحف خلف فريقه ليدعمه ويقف معه بقوة.

محمد قاسم:

• بيرلو يحب الكرة الجميلة، لذلك يريد أن يلعب يونايتد بأسلوب هجومي ومنضبط.

• الفوز في 5 مباريات متتالية في دوري الأولى، والكأس نقطة فنية مهمة ستضيف للفريق الكثير.