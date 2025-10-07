راشد عبدالرحمن: «الأبيض» أكثر احترافية من منتخبي عُمان وقطر.. والحذر مطلوب

أكّد لاعب المنتخب الوطني وناديي الجزيرة والشعب سابقاً راشد عبدالرحمن، أن الشارع الرياضي الإماراتي متفائل بقدرة المنتخب على خطف البطاقة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من خلال خوضه مباراتي الملحق المقبلتين أمام منتخبي عُمان وقطر في 11 و14 الشهر الجاري على التوالي، مشدداً على أن الأبيض أكثر احترافية في مجموعته لكن الحذر مطلوب، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك أسباباً عدة تقف خلف هذا التفاؤل، من أبرزها الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، أحد أفضل المدربين في القارة الآسيوية، إضافة إلى العناصر المميزة التي يضمها المنتخب الوطني، ما يعطي انطباعاً بأن المنتخب أقرب إلى الصعود لكأس العالم من أي وقت مضى منذ عام 1990، الذي شهد الصعود التاريخي للجيل الذهبي».

وأوضح: «يتميز الجيل الحالي بلاعبين مميزين قادرين على تحقيق الحلم الذي تتطلع له الكرة الإماراتية، وهم يعكسون الجهود التي بذلتها أندية دوري المحترفين في تطويرهم، بحيث يكونوا قادرين على تمثيل الأبيض الإماراتي بأفضل صورة فنية، وهو من الأمور التي تدعو إلى تفاؤل أكبر بتمكن المنتخب الوطني من خطف البطاقة الثمينة».

وأضاف: «يتمتع المنتخب الحالي بتجانس جيد بين اللاعبين، ومنهم من يلعب في أندية النخبة، ما يساعد المدرب كوزمين على تعزيز التفاهم خلال المباريات لتنفيذ الخطط التكتيكية بدقة».

وتابع: «لا حاجة للمقارنة بين المنتخب الحالي وأي منتخب سابق من الجيل الذهبي، لكن أفراد المنتخب الحالي مميزون ولديهم القدرة على صناعة الفارق، إذ إن أغلبهم أسهم في قيادة أنديتهم لتحقيق إنجازات قارية مميزة، مثل العين بطل آسيا 2024، والشارقة بطل آسيا (2) في عام 2025».

الحذر مطلوب

وأضاف: «كما يسود التفاؤل بين جماهير الأبيض بقدرة المنتخب على استثمار الفرصة الحالية والصعود إلى كأس العالم، فإن المتابعين يرون أن الخطأ ممنوع في هاتين المباراتين، لأن النتائج قد تُحسم بخطأ واحد أو بأخطاء بسيطة، كما لا يجب النظر إلى نتائج المباريات السابقة مع منتخبي عُمان وقطر، فلكل مرحلة كروية ظروفها الخاصة، وبالتالي فإن المباراتين المقبلتين ليستا مقياساً فنياً».

وأوضح راشد عبدالرحمن: «اللعب بروح قتالية عالية هو العنوان المقبل لأي انتصار يتحقق، والمدرب كوزمين معروف بأنه مقاتل ويركّز على الإعداد الذهني واللعب بروح قتالية، وقد لمسنا ذلك خلال تدريبه لفرق الشارقة والعين وشباب الأهلي.. والأبيض أكثر احترافية من غيره من المنتخبات، وهذا ما يجعله الأقرب لبلوغ كأس العالم».

ذكرى الصعود الأول

وكشف راشد عبدالرحمن عن ذكرى لاتزال عالقة في ذهنه، قائلاً: «كنت بعمر 16 عاماً تقريباً عندما تحقق الصعود الأول للأبيض إلى كأس العالم، وقد انتابني شعور كبير بأن أصبح لاعباً دولياً وأحقق الإنجاز ذاته، وهو ما تحقق لاحقاً عندما فزنا مع المنتخب الوطني بلقب خليجي 18 وحققنا نتائج مميزة عديدة». وختم: «الجيل الحالي من اللاعبين أمام فرصة ثمينة لإسعاد جمهور الإمارات، وصعودهم إلى كأس العالم سيؤدي إلى نقلة نوعية مستدامة، بحيث تتمكن المنتخبات المقبلة من التأهل إلى المونديال بشكل مستمر كل أربع سنوات».

