خبرة كيروش المونديالية والمرتدات سلاحا عُمان في «الملحق»

يمتلك مدرب المنتخب العُماني، البرتغالي كارلوس كيروش، خبرات مونديالية كبيرة صقلت أسلوبه في التعامل مع المباريات الحساسة، إلى جانب تميّزه في إعداد اللاعبين نفسياً وذهنياً، وأظهر هذه القدرات خلال قيادته منتخبات مختلفة البيئات من أميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط، وهي السمات التي يعتمد عليها كيروش في سعيه للعودة مجدداً إلى بطولات كأس العالم، من بوابة الملحق الآسيوي الحاسم أمام منتخبي قطر والأبيض الإماراتي، في صراع على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

ويتميّز كيروش بالتنظيم الدفاعي وفكر الهجمات المرتدة، وعلى منافسيه توخي الحذر في الخطوط الخلفية، خصوصاً أن مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، ستُتاح له الفرصة للتعرّف إلى النمط التكتيكي الذي سيعتمده كيروش في مباراته الأولى أمام قطر المقررة غداً، قبل مواجهة «الأبيض» 11 الجاري، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للأبيض قبل مباراته أمام صاحب الضيافة، المنتخب القطري في 14 الجاري.

وصقلت سنوات التدريب الطويلة شخصية كيروش مدرباً صارماً وصاحب رؤية بعيدة المدى، ما أهّله ليصبح أحد أكثر المدربين خوضاً للمباريات الدولية مع المنتخبات، إذ تنقّل بين تدريب منتخب جنوب إفريقيا عام 2000 وقيادته إلى مونديال 2002، ثم فريق البرتغال منذ 2008 وتأهل معه إلى كأس العالم 2010، إلا أن فترته الأطول كانت مع منتخب إيران، حيث قاده إلى المونديال في نسخ 2014 و2018 و2022، كما تولى تدريب كولومبيا بين عامي 2019 و2020، ومصر بين 2021 و2022، وقاد «الفراعنة» إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، قبل أن يشرف لفترة وجيزة على منتخب قطر عام 2023، وصولاً إلى مهمته الحالية مع منتخب عُمان.

ويُعرف كيروش بانضباطه التكتيكي داخل أرضية الملعب، وتفضيله اللعب المنظم والمتوازن دفاعياً، مع مرونة تكتيكية عالية، وفي الأغلب يعتمد على تشكيلات (4-1-4-1) أو (4-2-3-1)، والتحول منها إلى (4-1-3-2)، ما يجعل خصومه مطالبين بالحذر من الهجمات المرتدة السريعة.

وفضّل المنتخب العُماني المشاركة في بطولة كأس أمم اتحاد وسط آسيا، التي استهلها «الأحمر» بالتعادل مع أوزبكستان (1-1)، ثم الفوز على قيرغيزستان (2-1)، في مباراة جسّدت النهج الذي يعتمده كيروش في تحفيز لاعبيه على الروح القتالية، بعد تسجيل هدفي التعادل والفوز في الوقت بدل الضائع، وواصل المنتخب مشواره بالفوز على تركمانستان بالنتيجة نفسها، ثم التعادل مع الهند (1-1) قبل الخسارة بركلات الترجيح (2-3) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى الطرف الآخر، خاض منتخبا الإمارات وقطر تجارب ودية، أسفرت عن فوز «الأبيض» على سورية (3-1) ثم البحرين (1-0)، بينما تعرّض المنتخب القطري بقيادة الإسباني جولين لوبيتيغي لخسارة أمام روسيا (1-4)، قبل أن يتعادل مع البحرين (2-2).

من جهته، قال المحلل الرياضي بدر حارب لـ«الإمارات اليوم»: «إن اللقاءات المنتظرة في الملحق تُعدّ (ديربيات خليجية) يغلب عليها الطابع الهجومي»، مؤكداً أن «الأبيض مطالب في مباراته أمام عُمان بإيجاد التوازن والواقعية بين الضغط الهجومي والحذر الدفاعي».

وأوضح: «العمل على الجانب النفسي مهم للغاية، وأرى أن منتخب عُمان بقيادة مدرب خبير بحجم كيروش يلعب بضغوط أقل مقارنة بالمنتخب المضيف قطر، بطل آسيا لمرتين والموجود في النسخة الأخيرة من كأس العالم، في بروفة تُمهّد لكشف الأوراق قبل دخول (الأبيض) في مواجهته أمام عُمان».

وأضاف: «وفقاً للمقومات الفنية، فإن منتخبي قطر والإمارات يمتلكان قائمة من اللاعبين من ذوي الخبرة الفنية العالية، وأصحاب قيم سوقية أكبر مقارنة بنظرائهم في المنتخب العُماني، ومن هنا تأتي أهمية الإعداد النفسي وعدم إهمال الجانب الدفاعي عند مواجهة عُمان، الذي يعتمد مدربه كثيراً على الإغلاق الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة».

وأوضح: «كيروش في تجاربه السابقة قاد المنتخب الإيراني إلى المونديال في أكثر من مناسبة مع لاعبين محترفين وجاهزين فنياً، أما تجربته الحالية مع عُمان فترتكز على قدرته في تحفيز لاعبيه واستخلاص أقصى ما يمكن منهم، كما لمسنا ذلك في مباراة قيرغيزستان التي قلب فيها المنتخب العُماني تأخره إلى فوز في الوقت بدل الضائع».

واختتم: «في (الديربيات الخليجية) الحظوظ متساوية للجميع، وعلينا التعامل مع المباراتين المقبلتين كما نتعامل مع نهائيات الكؤوس.. كوزمين مدرب متمرّس وخبير في كيفية إدارة مثل هذه المواجهات، بعدم الاندفاع نحو التسجيل المبكر ثم التراجع، لأن ذلك قد يفتح المجال أمام المنافس للعودة بالنتيجة».

