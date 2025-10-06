الكويت يهزم الحكمة.. ويظفر ببطولة الأندية العربية لكرة السلة

توج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ 37، بفوزه على الحكمة اللبناني بنتيجة (101-93)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الإثنين، على صالة نادي النصر بدبي.

وأضاف الكويت الكويتي لقبه الثاني على صعيد بطولات الأندية العربية بعد تتويجه في نسخة 2022، فيما حرم الحكمة من إضافة لقبه العربي الثالث بعد أن توج بالبطولة عامي 1998 و1999.

كما شهد اليوم الختامي، ضمان حامل لقب نسخة العام الماضي، العربي القطري، مكان له على منصات التتويج، وحصوله على الميدالية البرونزية، بفوزه على كاظمة الكويتي (83-80) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبانت أفضلية الكويت واضحة خلال مجريات الشوط الأول، نجح من خلالها الفريق الكويتي في استثمارها على صعيدي الضغط الدفاعي الضاغط ونسب النجاح عن الرميات الثلاثية في بسط الهيمنة على نتائج الربعين الأول والثاني بواقع (34-25 و31-24).

وانتفض الحكمة مع بداية الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتيجة الربع الثالث (32-17)، إلا أن سرعان ما تمكن الكويت من استعادة اتزانه والذهاب بالمباراة لصالحه بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (19-12).

