يحيى الغساني لـ«الإمارات اليوم»: نؤمن بتأهل الإمارات إلى كأس العالم

أكد نجم المنتخب الوطني يحيى الغساني أن لاعبو المنتخب الوطني يعيشون حالة من التركيز والانضباط الكامل خلال فترة التحضيرات الجارية استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مشدداً على أن المنتخب يتعامل مع هذه المرحلة وكأنها «مباريات نهائية»، لما تمثله من أهمية كبيرة في مشوار الكرة الإماراتية.

وقال الغساني لـ «الامارات اليوم»: «الأجواء في المعسكر التي سبقت السفر الى الدوحة كانت مثالية للغاية، والروح الإيجابية بين اللاعبين مرتفعة جداً، نشعر بأننا عائلة واحدة، نعمل لهدف واحد، وهو رفع علم الإمارات في المونديال المقبل، صحيح أن الطريق ليس سهلاً، لكن الصعوبات تصنع الفرق الكبيرة، ونحن مستعدون لكل التحديات».

وأضاف: «الجو العام سواء داخل الفريق أو حتى الدعم الذي نلمسه من الاتحاد والجماهير يعطينا دفعة قوية، من المهم أن نحافظ على هذا التكاتف لأن مثل هذه الأجواء تصنع الفارق.. نعرف أن كل تفصيل صغير يمكن أن تكون سبباً في التأهل، لذلك نتعامل مع كل يوم في التدريبات وكأنه يوم المباراة».

وأوضح نجم شباب الأهلي أن «المنتخب اكتسب خبرة كبيرة من التعامل مع المواقف الصعبة، وخاصة مواجهة منتخبات قوية مثل قطر وعُمان«، مشدداً على أن»هذه التجارب جعلت الفريق أكثر نضجاً وقدرة على التعامل مع مختلف المدارس الكروية».

وقال: «كل المنتخبات التي تخوض مُلحق التصفيات تطورت، ونحن أيضاً خضنا مواجهات صعبة في الفترات السابقة، وتعلمنا منها الكثير، لدينا مدرب يعرف إمكانياتنا جيداً، ويعمل معنا على التفاصيل الدقيقة».

وفيما إذا كان يتوقع أن يجد اختلافا بين المنتخب القطري الذي واجهه من قبل في تصفيات المرحلة الماضية من كأس العالم ومنتخب عُمان الذي واجهه في بطولة كأس الخليج الأخيرة، قال الغساني: «من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين مستوى منتخبي قطر وعمان في السابق ومستواهما في تصفيات المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، مع استعانة كلا المنتخبين بمدربين جدد، وحتى نحن سنكون مختلفين مع تولي كوزمين المسؤولية، فهو من المدربين المُحنكين العارفين جيدا ببواطن أمور الكورة الخليجية والآسيوية، كما يمتلك المنتخب الإماراتي جيلاً موهوباً من اللاعبين، ولدينا طموح لا حدود له، التأهل إلى كأس العالم ليس حلماً بعيداً، بل هدف واقعي نؤمن به بشدة».

ووجه الغساني رسالة خاصة إلى الجماهير الإماراتية، قائلاً: «وجود الجماهير ودعمها يجعلنا أقوى، نحن نشعر في كل لحظة بحب الناس وثقتهم، وهذا يدفعنا لبذل كل ما نملك، نعد الجميع أننا سنقاتل من أجل إسعادهم، وأن نكون على قدر المسؤولية التي نحملها، حلم المونديال يخص كل إماراتي، وسنقاتل معاً من أجل تحقيقه».