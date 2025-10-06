"الرياضي" يهزم "الشارقة" ويتوج بطلاً في بطولة "أبوظبي الدولية" لكرة السلة

توج فريق كرة السلة في نادي الرياضي اللبناني، بلقب بطولة "أبوظبي الدولية"، بفوزه على الشارقة الإماراتي بفارق 13 نقطة وبنتيجة (88-75)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس، على صالة نادي الجزيرة، في ختام البطولة التي انطلقت في 27 سبتمبر الماضي، برعاية "ADQ" القابضة، بدعمٍ من مجلس أبوظبي الرياضي، ونظمها نادي الوحدة بالتعاون مع شركة "غلويال أكتيف سبورتس".

وفرط الشارقة بفرصة نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث (26-24 و20-18)، بعدما نجح الرياضي في استعادة زمام المبادرة وحسم المباراة لصالح والفوز باللقب بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (23-10 و23-18).

وشهد المباراة النهائية، ومراسم التتويج، كل من الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي الدكتور أحمد القبيسي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيس هلال، ورئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة عبداللطيف الفرداني، ورئيس الاتحاد اللبناني ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة أكرم حلبي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالله الجنيبي، ومدير البطولة عبيد مفتاح المحرزي.