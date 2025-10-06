مبادرة من أكاديمية الوصل لدعم "الأبيض"

أطلقت أكاديمية نادي الوصل مبادرة مميزة لمؤازرة منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر نادي الوصل على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه في لفتة تعبّر عن التزام الأندية الإماراتية عامةً، ونادي الوصل على وجه الخصوص، بدعم المنتخب الوطني في هذه المرحلة المهمة، وتزامناً مع حملة "حلم وطن" التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم لدعم المنتخب الوطني شارك لاعبو أكاديمية الوصل في الحملة ورفع اللاعبون لافتة عليها شعار الحملة "حلم وطن" إلى جانبي شعاري اتحاد كرة القدم ونادي الوصل.