الوصل يستعير البرازيلي ديماس من كويمبرا

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب ديماس فيلهو انتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث سيتم قيده في قائمة اللاعبين المقيمين خلال الموسم الجاري، بينما توصل الوصل كذلك إلى اتفاق مع بالميراس بشأن ضم اللاعب ماركوس أوبيرابا.

وأوضحت صحيفة «دياريو أونلاين» أن اللاعب البرازيلي الشاب، ديماس فيلهو، المعار من كويمبرا البرازيلي إلى صفوف فورتاليزا، انضم إلى نادي الوصل ليبدأ تجربة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، بعقد يمتد لعام واحد، مع خيار التمديد عامين إضافيين.

وأضافت: «الاتفاق يتضمن بنداً يلزم النادي الإماراتي بشراء اللاعب مقابل 500 ألف دولار (ما يعادل 2.67 مليون ريال برازيلي) في حال وصوله إلى 10 مباريات مع الفريق، بينما سيحصل فورتاليزا على 15% كرسوم تسويق، تقدر بنحو 400 ألف ريال برازيلي».

ويلعب ديماس (20 عاماً) في مركز الوسط الهجومي، وقد انضم إلى فورتاليزا في عام 2025 للمشاركة مع فريق الشباب (تحت 20 عاماً)، حيث خاض 30 مباراة، وسجل خمسة أهداف، قبل أن يحصل على فرصة الانتقال إلى الشرق الأوسط، ومواصلة مسيرته الاحترافية مع الوصل، التي يراها خطوة مهمة في مشواره الكروي بحثاً عن التطور وخوض تحديات جديدة.

من جهتها، قالت صحيفة «نوسو باليسترا» إن نادي بالميراس وافق على انتقال اللاعب الشاب ماركوس أوبيرابا، الذي كان يلعب في فئة تحت 20، إلى نادي الوصل.