أندية الإمارات «القارية» تجهّز 13 لاعباً للمنتخب قبل ملحق المونديال

تدخل كرة الإمارات مرحلة بالغة الأهمية مع اقتراب المنتخب الوطني من خوض مواجهتين فاصلتين أمام عمان وقطر في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث برزت أندية الدولة في دوري أبطال آسيا للنخبة و«دوري أبطال آسيا 2» كرافد رئيس للمنتخب، بعد أن جهّزت وأعدّت 13 لاعباً دولياً يمثلون الركائز الأساسية لـ«الأبيض».

وأثبت اللاعبون الدوليون، خلال مشاركتهم مع أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل في البطولتين القاريتين، جاهزيتهم بدنياً وذهنياً من خلال انخراطهم في مواجهات قوية أمام أندية عربية وآسيوية قوية، وهو ما منحهم دفعة معنوية هائلة قبل الدخول في الاستحقاق التاريخي، إذ إن هذه الجاهزية تبلورت أيضاً بفضل النتائج الإيجابية التي حققتها الفرق الإماراتية في الجولة الأخيرة من المسابقة، حيث استطاع شباب الأهلي تحقيق فوز ثمين خارج الديار على الاتحاد السعودي بهدف دون رد في دوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة أظهرت قدرة لاعبيه على الصمود أمام ضغط المنافس وجماهيره.

وفي البطولة ذاتها، فرض الشارقة التعادل 1-1 على السد القطري في الدوحة، وكان التوقيع للنجم الدولي كايو لوكاس الذي سجل هدف التعادل، ليعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه اللاعب في المرحلة المقبلة مع المنتخب. أما الوحدة فقد خرج بتعادل سلبي أمام تراكتور الإيراني في تبريز، حيث برزت صلابة خطه الخلفي وواقعية أدائه، في حين واصل الوصل تألقه بفوز مستحق خارج أرضه على الوحدات الأردني 2-1 في «دوري أبطال آسيا 2»، ليتقدم خطوة إضافية في المنافسة، وقد وقّع الدولي فابيو ليما الهدف الأول للفريق، ليؤكد جاهزيته لقيادة الخط الهجومي للمنتخب الوطني.

وبالنسبة إلى قائمة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع هذه الأندية، قدم شباب الأهلي للمنتخب ثلاثة أسماء مهمة، هم: حمد المقبالي، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله الذي لم يشارك في اللقاء الأخير، لكنه يظل خياراً مهماً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين.

ومن الشارقة، برز خالد الظنحاني وماجد حسن، إلى جانب الثنائي كايو لوكاس وماركوس ميلوني، في حين غاب لوان بيريرا عن المشاركة.

أما الوحدة، فقد جهّز بدوره أربعة أسماء مؤثرة، هي: المدافع لوكاس بيمنتا، وزميله علاء الدين زهير، إلى جانب روبن فيليب وكايو كانيدو، وجميعهم لعبوا أدواراً محورية في المواجهة أمام تراكتور. ومع الوصل شارك الثلاثي الدولي علي صالح، وفابيو ليما، ونيكولاس خمينيز، أمام الوحدات الأردني فظهر بمستوى متميز.

هذه المجموعة المكونة من 13 لاعباً تشكل نواة قوية للمنتخب في الفترة المقبلة، حيث يمتلك الجهاز الفني بقيادة كوزمين خيارات متعددة في جميع الخطوط، بدءاً من الحراسة والدفاع، مروراً بالوسط وانتهاءً بالخط الأمامي، حيث إن اللافت أن جميع اللاعبين خاضوا اختبارات حقيقية على المستوى الآسيوي، وهو ما يضاعف من خبراتهم، ويعزز ثقتهم قبل دخول المعترك الأصعب في الملحق.

وجاءت المشاركة القارية للأندية الإماراتية في توقيت مثالي للمنتخب، إذ لم تقتصر فوائدها على رفع الجاهزية الفنية والبدنية فحسب، بل منحت اللاعبين دفعة نفسية ومعنوية من خلال النتائج الإيجابية أمام منافسين أقوياء، ومع اقتراب موعد مباراتي عمان وقطر، تزايدت مؤشرات التفاؤل واضحة بفضل هذه المجموعة التي تحمل آمال الجماهير في الوصول إلى كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية.