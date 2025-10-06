شباب الأهلي يخسر مهاجمَين في 4 أيام.. إصابة سردار ورحيل رضا

تلقّى فريق شباب الأهلي صدمة قوية في خط الهجوم خلال أربعة أيام فقط، بعد أن خسر خدمات مهاجمَيه الإيرانيين رضا غنديبور وسردار آزمون، لتتعقد أوضاع الفريق الهجومية قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.

وكان شباب الأهلي قد أعار المهاجم الشاب الإيراني رضا غنديبور (19 عاماً) إلى نادي الوحدة حتى نهاية الموسم، وذلك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، ليغادر أحد أبرز الوجوه الشابة في الخط الأمامي للفريق الذي ضمّه في يوليو الماضي من نادي بيكان الإيراني.

ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى تلقّى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو سوزا ضربة غير متوقعة، بعدما تعرض الهداف الدولي الإيراني سردار آزمون لإصابة قوية في الكاحل الأيسر خلال تدريبات الفريق في الرابع من الشهر الجاري، استدعت نقله إلى المستشفى وإجراء فحوص طبية عاجلة، وأظهرت النتائج إصابته بتمزق يستدعي التدخل الجراحي وغيابه لفترة طويلة، ما يمثل خسارة كبيرة للفريق الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في الخط الأمامي.

ويعيش شباب الأهلي أزمة هجومية واضحة منذ انطلاق الموسم، إذ اكتفى الفريق بتسجيل أربعة أهداف في خمس مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، دون أن ينجح أي من مهاجميه في الظهور بالمستوى المنتظر، وظهر غياب الفاعلية الهجومية أيضاً في منافسات دوري أبطال آسيا، خصوصاً في مباراة تراكتور الإيراني التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويحتل شباب الأهلي حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، ويأمل الجهاز الفني في الحفاظ على توازن الفريق خلال المرحلة المقبلة، رغم الغيابات المؤثرة.

وكان آزمون قد عاد أخيراً من إصابة سابقة وشارك للمرة الأولى هذا الموسم في مباراة الفريق أمام النصر، حيث أحرز هدف الفوز في الدقيقة 95، قبل أن يتعرض مجدداً لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأصدر نادي شباب الأهلي بياناً رسمياً أكد فيه تفاصيل إصابة اللاعب، جاء فيه: «تُعلن شركة كرة القدم عن إصابة لاعب الفريق الأول سردار آزمون في الكاحل الأيسر خلال التدريبات الأخيرة للفريق. وقد خضع اللاعب للفحوص الطبية اللازمة، والتي أظهرت حاجته إلى الابتعاد عن الملاعب لفترة من الزمن يخضع خلالها لعملية جراحية، ويتمنّى نادي شباب الأهلي الشفاء العاجل للاعب وعودته القريبة للملاعب». وسيبحث الجهاز الفني الفترة المقبلة عن الطريقة التي سيعتمدها سوزا لتعويض غياب آزمون، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى حلول هجومية عاجلة للحفاظ على آماله في المنافسة على صدارة الدوري، والاستمرار في مشواره القاري بنجاح.

