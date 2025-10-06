منتخب الشباب للدراجات يتوج بذهبية العرب في العراق

تقلّد منتخب الشباب للدراجات (الطريق) الميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً، في مستهل مشاركته في البطولة العربية، أمس، والمقامة في محافظة السليمانية العراقية.

وفرض دراجو الإمارات سيطرتهم على مجريات السباق منذ بدايته، ليحسموا المركز الأول بزمن قدره 59 دقيقة و31 ثانية، متفوقين على المنتخب العراقي الذي جاء في المركز الثاني بزمن 1:02:38 ساعة، بينما حل المنتخب القطري ثالثاً بزمن 1:05:21 ساعة، وجاء منتخب البحرين رابعاً بزمن 1:06:11 ساعة.

ويُعد هذا الفوز أولى الميداليات الذهبية لمنتخبات الإمارات في البطولة التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة تسعة منتخبات عربية، هي: الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سورية، فلسطين، وليبيا.

وتوج رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الدكتور ياسر عمر الدوخي، الفائزين، مشيداً بالمستوى القوي والمنافسة العالية التي شهدها السباق الافتتاحي للبطولة، مؤكداً أن الانطلاقة، جاءت مميزة وتعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات العربية.