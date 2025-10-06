ماجد حسن: المنتخبات الخليجية تعرف بعضها جيداً.. والمستويات متقاربة

أكّد لاعب خط وسط المنتخب الوطني ماجد حسن، أن المرحلة المقبلة تتطلب أقصى درجات التركيز والانضباط من جميع عناصر المنتخب، مشيراً إلى أن المواجهات الخليجية لا تعترف بالأفضلية المسبقة، وأن الفارق الحقيقي يُصنع داخل أرض الملعب بالعطاء والالتزام.

وقال ماجد لـ«الإمارات اليوم»: لا أرى أن هناك أفضلية حقيقية لأي منتخب في مرحلة التصفيات الحاسمة لكأس العالم، وإن كانت الميزة الوحيدة، ستكون للمنتخب القطري، الذي سيحصل على فترة راحة أكبر مقارنة بين منتخبي الإمارات وعُمان، لمدة ستة أيام.

وسيلعب المنتخب القطري، أولى مبارياته يوم الثامن من أكتوبر الجاري أمام عُمان، ليحصل بعدها على راحة لمدة ستة أيام قبل مواجهة الأبيض الإماراتي يوم 14 الجاري، أما بالنسبة لمنتخبي الإمارات وعُمان سيكون الفارق بين المباراة الأولى والثانية لهما ثلاثة أيام فقط.

وأضاف ماجد: «حتى إن كان البعض يتمتع بوقت راحة أطول، فإن ذلك لا يُشكّل فارقاً جوهرياً، الأهم هو أن نكون مركزين منذ البداية، لأن كل مباراة بالنسبة لنا تُعدّ نهائية، ولا مجال للتهاون فيها».

وأضاف: «الراحة قد تمنح أفضلية بسيطة، لكنها لا تساوي شيئاً إذا لم يكن الفريق جاهزاً ذهنياً وبدنياً، نحن كلاعبين بجانب الجهازين الفني والإداري ندرك أن النجاح يتحقق من خلال التفاصيل الصغيرة، والالتزام الكامل بالخطة، والتركيز في كل لحظة».

وشدد نجم خط الوسط على أن مباريات المنتخبات الخليجية دائماً ما تكون صعبة ومملوءة بالتحديات.

قائلاً: «هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، فجميع المنتخبات تعرف بعضها بعضاً جيداً، والمستويات متقاربة للغاية، الفوز فيها يحتاج إلى تركيز عالٍ وجهد مضاعف، لأن أي خطأ بسيط قد يُكلف الكثير، ولا مجال للتعويض كما هي الحال في البطولات الطويلة». وتابع ماجد حديثه: «نحن نعدّ كل مباراة بمثابة نهائي، وسنتعامل مع كل مواجهة بجدية تامة، الخطوات يجب أن تكون محسوبة بدقة، والتركيز في هذه المرحلة هو المفتاح الحقيقي للنجاح».

وحول تأثير النتائج الإيجابية للأندية الإماراتية في بطولة النخبة الآسيوية وتأثيرها في «الأبيض»، أشار لاعب المنتخب الوطني إلى أن النتائج الإيجابية الأخيرة في التصفيات الآسيوية منحت اللاعبين ثقة أكبر، لكنها في الوقت نفسه تُحمّل الجميع مسؤولية أكبر.

وأوضح: «بالتأكيد العناصر جديدة انسجمت سريعاً داخل المنتخب، والفريق يعيش حالة جيدة من التفاهم، لكن في النهاية، لا قيمة لأي نتيجة سابقة إذا لم نواصل العمل بالجدية نفسها، علينا أن نحافظ على الروح القتالية والالتزام الكامل من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم».