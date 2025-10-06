بحضور الأكاديميات.. 72 لاعباً في انطلاقة دوري الشطرنج

انطلقت، أمس، منافسات الدوري العام للشطرنج بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة، بينهم 24 لاعباً من حملة الألقاب يمثلون ستة فرق للرجال، و47 لاعبة من بينهم 12 لاعبة حاملة للألقاب يمثلن 4 فرق للسيدات.

ويستضيف نادي دبي الجولتين الأولى والثانية من البطولة، فيما يحتضن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الجولتين الثالثة والرابعة، قبل أن تختتم البطولة بجولتين في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الفجيرة للشطرنج (حامل اللقب) على فريق أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4-2، وتغلب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على فريق أكاديمية الشارقة بنتيجة 6-0، وفاز دبي للشطرنج والثقافة على أكاديمية أدفانسد بالنتيجة نفسها.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تغلب نادي دبي للشطرنج على نادي الشارقة للفتيات بنتيجة 5.5 مقابل نصف نقطة، فيما فاز العين للشطرنج والألعاب الذهنية على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4-2.

وتعد البطولة المحطة الأخيرة لخطة النشاط المحلي للموسم الرياضي الحالي، وتأتي ضمن الاستعدادات النهائية للاعبي المنتخب الوطني قبل مشاركتهم في بطولة العرب للرجال والسيدات المقررة في الكويت منتصف نوفمبر المقبل.

وتتيح البطولة للأكاديميات المشاركة ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر اللعبة وتعزيز قاعدة ممارسيها، وتوفير احتكاك قوي لهم مع نخبة اللاعبين واللاعبات المحليين.

وحضر افتتاح الجولة الأولى على الطاولة الأولى، المدير التنفيذي للاتحاد مهدي عبدالرحيم، فيما يترأس حكام البطولة الحكم الدولي، ماجد العبدولي، ويعاونه الحكم الدولي عبدالله علي إلى جانب نخبة من الحكام المحليين.