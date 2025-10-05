بطاقة حمراء و6 أهداف.. تعادل الذيد ومصفوت في دوري الدرجة الأولى

تعادل فريق الذيد وضيفه مصفوت 3-3، اليوم الأحد، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليحصد الذيد أول نقطة له في الموسم بعد ثلاثة جولات بينما صعد مصفوت للمركز السابع برصيد أربع نقاط.

وسجل أهداف الذيد العماني فارس هلال في الدقيقة الثانية، والمغربي عدنان الوردي هدفين (22 و50)، بينما سجل لمصفوت اللاعب الزامبي ميجنون كوتو هدفين (10 و15)، والغامبي ابريما جينغ (40)، ولعب مصفوت منذ الدقيقة (56) بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه تيديان ماليك سيلكا بالبطاقة الحمراء.