الحكمة يضرب موعداً مع الكويت بنهائي «السلة العربية» في دبي

ضرب الحكمة اللبناني موعداً في السابعة من مساء غدٍ الإثنين مع الكويت الكويتي، في المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية لكرة السلة الـ 37، عقب نجاحهما، اليوم الأحد، على صالة نادي النصر بدبي، تخطي عقبة الدور نصف النهائي، بفوز الحكمة على حامل اللقب العربي القطري بواقع (98-88)، والكويت على مواطنه كاظمة الكويتي بنتيجة (81-65)،في مواجهتين أقيمتا على صالة نادي النصر بدبي مستضيفة البطولة.

واستطاع الحكمة إنهاء الربع الأول متقدماً بواقع (27-24)، قبل أن يتمكن العربي من استعادة زمام المبادرة، وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق النقطتين وبواقع (54-52) بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (30-25).

ومع انطلاق الشوط الثاني، اعتمد الحكمة على الدفاع الضاغط، ونجح في العودة للمقدمة وانهاء الربع الثالث متقدماً بفارق أربع نقاط بنيله الأفضلية بنتيجة هذا الربع (24-18)، لتدخل المباراة في الدقائق الـ 10 الأخيرة التي عرف من خلالها الحكمة حسم المباراة لصالحه، بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (22-16).

وفي ثاني المباريات، نجح الكويت الكويتي كيفية ضمان فوزه على مواطنه كاظمة، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (23-16 و25-20 و20-3)، فيما اكتفى كاظمة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (26-13).