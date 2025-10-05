7 ميداليات للإمارات في «غرب آسيا لألعاب القوى»

رفع المنتخب الوطني لألعاب القوى رصيده إلى سبع ميداليات في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة «بيروت 2025»، بعد إضافة ذهبيتين وفضية مساء أول من أمس، في المنافسات التي تختتم اليوم، بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

وتابعت العداءة مريم كريم تألقها في البطولة، بحصد الذهبية الثانية لها في سباق الشابات لمسافة 100 متر حواجز.

كما توج المنتخب بذهبية الفرق في نهائي 400 متر تتابع مختلط، بمشاركة كل من مريم كريم وأمنيات قمر الدين، وسعيد شعيب، وعبدالقدوس أحمد علي، وحققت اليازية طارق فضية رمي الرمح «وزن 600 غرام»، لمسافة «32.0.9» متراً، بعد تتويجها بذهبية منافسات الزانة في افتتاح البطولة.