إعادة انتخاب الرحماني رئيساً للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية

جددت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (إفهار) ثقتها بممثل دولة الإمارات فيصل الرحماني، بانتخابه رئيساً للاتحاد لدورة ثالثة تمتد أربعة أعوام قادمة، وذلك بعد فوزه بالإجماع من قِبل الدول الأعضاء البالغ عددها 37 دولة.

وجرت الانتخابات خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رؤساء الاتحادات وممثلي كل الدول الأعضاء.

وأعرب فيصل الرحماني في بيان صحافي عن فخره واعتزازه بالثقة الدولية.