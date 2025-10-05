النصر يعود للتدريبات استعداداً للقاء الوصل

عاد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر إلى التدريبات اليومية بعد راحة استمرت ثلاثة أيام، استعداداً لمواجهة الوصل في 18 أكتوبر الجاري في استاد زعبيل، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتعادل النصر في الجولة الخامسة مع دبا بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما يوجد الوصل في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

ويسعى الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة المدرب الصربي، سلافيسا يوكانوفيتش، إلى استثمار فترة التوقف في رفع جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، وتصحيح بعض الملاحظات التكتيكية، استعداداً للمرحلة المقبلة من الموسم.

ويلتقي النصر فريق بني ياس في 25 أكتوبر الجاري في بطولة كأس رئيس الدولة، ثم يواجه الوحدة في 30 من الشهر نفسه، ضمن منافسات الدوري، في سلسلة مواجهات مهمة يأمل الفريق من خلالها تحسين نتائجه والتقدّم في سلم الترتيب.

