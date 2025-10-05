«سباق زايد الخيري» ينطلق اليوم في «ريو دي جانيرو»

تنطلق اليوم منافسات «سباق زايد الخيري» في محطته العالمية الثانية، والذي يقام للمرة الأولى في تاريخه بأميركا الجنوبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ضمن سباقات موسم 2025–2026، بمشاركة آلاف العدائين الذين توافدوا من داخل البرازيل وخارجها، إلى جانب نحو 200 عداء من أبناء الإمارات وبناتها.

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري انتهاء جميع أعمال التحضيرات والاستعدادات وفق أعلى مستويات الجاهزية، لانطلاق هذا الحدث الرياضي الخيري والإنساني الذي يعكس الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مجسداً رسالته في العطاء والتكافل بين الشعوب.

وتتنوع مسارات السباق بين 5 و10 كلم، فضلاً عن الفعاليات والأنشطة التفاعلية المصاحبة للحدث، بما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي يحظى به السباق من المجتمع البرازيلي ووسائل الإعلام الوطنية والعالمية.

وسيُخصّص ريع السباق لصالح مؤسسة «ريو سوليداريو»، إحدى المؤسسات غير الربحية الرائدة في البرازيل، والتي تعمل على دعم الأطفال والنساء والأسر الأكثر احتياجاً وتوفير فرص الدمج الاجتماعي، في انسجام مع رسالة السباق العالمية المتمثلة في تحويل الرياضة إلى منصّة لصناعة الأمل وإحداث أثر مباشر في حياة الناس.