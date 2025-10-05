ماجد ناصر: أعيش أصعب مواسمي.. ومواجهة العين تحدٍ خاص

عبّـر حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، ونادي الحمرية الحالي، الأسطورة ماجد ناصر، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، بعد الفوز المستحق على العروبة بثلاثية نظيفة، في الدور التمهيدي الأخير الخاص بفرق الدرجة الأولى.

وأكد ماجد ناصر أن مواجهة الحمرية أمام العين في 26 أكتوبر الجاري، تُمثّل له الكثير، موضحاً: «ستكون مباراة مهمة للحمرية في البطولة الأغلى، كما أنها فرصة لاستعادة شريط الذكريات الجميلة التي عشتها في عدد من المباريات التي خضتها أمام العين عندما كنتُ في صفوف الوصل وشباب الأهلي».

وأشار إلى أن مواجهة العين، متصدّر دوري أدنوك للمحترفين وأقوى الفرق هجومياً هذا الموسم، ستكون تحدياً خاصاً، مضيفاً: «أغلب المباريات الكبيرة التي خضتها في مسيرتي كانت أمام العين، ومنها نهائي كأس رئيس الدولة في 2007، وكانت دوماً ملأى بالندية والأداء العالي والنتائج اللافتة».

وتحدّث ناصر عن صعوبة المباراة المقبلة قائلاً: «المباراة تحتمل جميع النتائج، لأنها تُلعب بنظام خروج المغلوب، وفرصة الفوز متاحة لكلا الفريقين. نطمح لتقديم مباراة قوية، وكل لاعب في الحمرية سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية».

وتابع: «بالنسبة لي أتمنى أن أكون في أفضل جاهزية فنية وبدنية للإسهام في تحقيق إنجاز يُضاف لمسيرتي، وإهداء الحمرية لحظة تاريخية مشرفة في البطولة».

ووصف ماجد ناصر الموسم الجاري بأنه من أصعب المواسم التي يخوضها في مسيرته الرياضية، بسبب قوة دوري الدرجة الأولى، والتقارب الكبير في مستوى الفرق، إضافة إلى ضغط المباريات والطموح الكبير للصعود الذي تسعى إليه معظم الفرق.

وأوضح: «وجود أسماء كبيرة من اللاعبين والمدربين يزيد حدة المنافسة. نحتاج إلى الانسجام أكثر، وكل مباراة نلعبها ترفع مستوى التفاهم بين اللاعبين».

وختم ناصر حديثه قائلاً: «خضنا أربع مباريات حتى الآن في الدوري والكأس، وحققنا الفوز فيها جميعاً. لدينا دعم كبير من مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري. نعمل بروح العائلة، وهذا سيكون عنصراً حاسماً في تحقيق أهدافنا».

وتحدّث ماجد ناصر عن المباراة السابقة التي أهلت فريقه، قائلاً: «مواجهة العروبة لم تكن سهلة على الإطلاق. كانت مباراة صعبة للفريق ولي شخصياً. تمكّنت من التصدّي لخمس فرص تهديفية محققة في الشوط الثاني، وكل واحدة منها كانت كفيلة بتغيير النتيجة».

وأشاد بزملائه في الدفاع، مؤكداً أنهم «قدّموا أداء مميزاً ساعدني كثيراً في السيطرة على مجريات اللقاء»، كما ثمّن دور المهاجمين الذين «خففوا الضغط بتسجيلهم الأهداف في الوقت المناسب».

وأضاف: «العروبة كان الأكثر استحواذاً على الكرة، بسبب الغيابات المؤثرة في صفوفنا، لكننا كنا الأكثر توازناً واستفدنا من أخطاء المنافس في تسجيل الأهداف».

