كوزمين: روح اللاعبين وتكاتف الجميع مفتاح التأهل إلى المونديال

انخرط مهاجم شباب الأهلي، سلطان عادل، في تدريبات المنتخب الوطني المقامة حالياً في ملعب نادي ضباط شرطة دبي، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين ضمن القائمة الموسعة التي استدعاها المدير الفني أولاريو كوزمين إلى 32 لاعباً.

ومن المنتظر أن يُعلن كوزمين خلال الساعات القليلة المقبلة القائمة النهائية التي ستتوجه إلى الدوحة في السابع من أكتوبر الجاري، استعداداً لمواجهة منتخب عُمان ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري، قبل مواجهة قطر في المباراة الثانية والأخيرة يوم 14 من الشهر نفسه.

من جانبه، أكد أولاريو كوزمين، أن الأجواء السائدة في معسكر المنتخب الإعدادي لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 إيجابية للغاية، مشيداً بالروح العالية والانضباط الكبير اللذين أظهرهما اللاعبون منذ انطلاق التجمع، الأمر الذي يعكس رغبتهم الحقيقية في تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة.

وقال كوزمين خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، مع وسائل إعلام محلية: «نحن سعداء للغاية بوجودنا في هذا المعسكر، الذي يمثل محطة مهمة في طريق المنتخب نحو تحقيق حلم المونديال، بدأنا التحضيرات بمجموعة اللاعبين غير المشاركين في دوري أبطال آسيا، وقد عملنا معهم على الجوانب البدنية والفنية بشكل مكثّف لتجهيزهم بالشكل الأمثل، قبل أن يلتحق بقية اللاعبين تباعاً بالفريق، لتبدأ مرحلة العمل الجماعي الحقيقي منذ الخميس الماضي».

وأضاف: «ما لفت انتباهي هو التزام اللاعبين وانضباطهم الكبير في تنفيذ التعليمات، إضافة إلى الروح التنافسية العالية التي ظهرت في التمارين، لقد فاجأني مستوى التركيز والرغبة التي رأيتها، وهذا مؤشر إيجابي جداً يمنحنا الثقة بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح».

وأشار كوزمين إلى أن «القائمة الحالية للمنتخب باتت شبه مكتملة. لكنه شدّد على أن المنافسة بين اللاعبين لم تُحسم بعد، وقد تُحسم خلال اليومين المقبلين على أكثر تقدير». وتابع: «نحن نتابع عن قرب أداء كل لاعب في التدريبات، ونسعى إلى تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، اختيار القائمة النهائية سيكون بناءً على الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية، فكل التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مثل هذه المراحل الحاسمة».

وتحدث كوزمين عن أجواء المعسكر الحالي، قائلاً: «الأجواء مميزة داخل المعسكر، وهناك انسجام واضح بين اللاعبين، سواء القدامى أو الوجوه الجديدة، ما يسعدني أكثر هو أن الجميع يمتلك الهدف نفسه والطموح ذاته، وهو الوصول إلى كأس العالم، هذا الحلم لا يخص اللاعبين فقط، بل هو حلم وطن بأكمله».

وأكد المدرب الروماني أن العمل في هذه المرحلة لم يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل امتد إلى الجوانب الذهنية والتحفيزية، موضحاً: «كل عناصر منظومة كرة القدم في الإمارات من لاعبين وجهاز فني واتحاد الكرة وإعلام وجماهير يتشاركون الحلم ذاته، ما نحتاج إليه هو الثقة والالتزام، لأن الطريق إلى المونديال لا يُمكن أن يُقطع إلا بتكاتف الجميع، لدينا فرصة حقيقية، ويجب أن نؤمن بها وندافع عنها بكل قوة».

وختم كوزمين حديثه بتوجيه رسالة خاصة إلى جماهير الكرة الإماراتية، قائلاً: «أثق تماماً بأن جمهورنا سيكون اللاعب رقم 12 كما عهدناه دائماً. دعم الجماهير يصنع الفارق، وحضورهم يمنح اللاعبين الدافع الإضافي في الأوقات الصعبة. نحن بحاجة إليهم، لأننا معاً، كعائلة واحدة، قادرون على تجاوز كل التحديات وتحقيق حلم المونديال، الإيمان موجود، والطموح حاضر، وما علينا إلا أن نواصل العمل بشغف لنصل إلى نهائيات كأس العالم».

الصهباني: المنتخب جاهز بكل عناصره.. ومباراة عُمان مفتاح التأهل

أكّد عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني مطر الصهباني، جاهزية المنتخب لدخول الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، مشدداً على أن العمل في الجهازين الإداري والطبي يسير وفق خطة متكاملة لتوفير أفضل الظروف للاعبين قبل المواجهة الأولى المرتقبة.

وقال الصهباني في تصريحات صحافية: «نحن جاهزون لهذه المرحلة، سواء على المستوى الفني أو الإداري وكذلك الطبي، وتم تجهيز كل ما يحتاج إليه المنتخب الوطني حتى يكون في قمة تركيزه، المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون، وكل الجهود موجّهة نحو تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى أمام عُمان، لأنها تعتبر المفتاح لبقية مشوارنا في التصفيات».

وأضاف: «تركيزنا الآن منصبّ بشكل كامل على المباراة الأولى أمام عُمان، فهي التي ستعطي المنتخب دفعة قوية للمضي قدماً، وبعدها يمكن التفكير في المواجهة الثانية ضد قطر، الرسالة الدائمة التي نوجهها للاعبين واضحة، نعيش كل مباراة في وقتها، ونفكر خطوة بخطوة».

وعن الجاهزية البدنية والطبية للاعبي المنتخب الوطني، طمأن الصهباني جماهير الكرة الإماراتية بشأن الحالة الصحية للاعبين، مشيراً إلى أن الجميع في أتم الجاهزية.

وقال: «أستطيع أن أقول بكل شفافية إن جميع اللاعبين جاهزون، والكل متحمس لتقديم الأفضل، حتى الذين كانت لديهم إصابات بسيطة في الفترة الماضية أصبحوا في وضع جيد، ولا توجد لدينا أي مخاوف طبية تُذكر، من سيسافر مع المنتخب إلى قطر هو اللاعب الجاهز بنسبة 100%».

ووجّه الصهباني رسالة خاصة إلى جماهير المنتخب، مؤكداً أن دعمهم هو الوقود الحقيقي للاعبين.

وقال: «جمهورنا لا يحتاج إلى دعوة، فهو دائماً حاضر بقلبه وتشجيعه، لمسنا الحماس الكبير منذ بداية المعسكر، ونشعر بتفاعل الجمهور معنا في كل خطوة، نعده بأن نبذل كل ما في وسعنا لإسعاده بالتواجد في كأس العالم 2026».