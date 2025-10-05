فوز الإمارات و«سيتي» على الجزيرة الحمراء و«غلف يونايتد» في «الهواة»

فاز فريق الإمارات على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف دون ردّ في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد سعود بن صقر القاسمي في الجزيرة الحمراء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الإمارات إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي الجزيرة الحمراء في المركز الأخير من دون نقاط.

وسجّل هدف فريق الإمارات اللاعب البرازيلي فابيو تيكسيرا في الدقيقة 57.

وفي مباراة أخرى، أقيمت على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، نجح فريق «سيتي» في تحقيق «ريمونتادا»، حيث حول تأخره أمام «غلف يونايتد» بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 65 إلى الفوز 3-2. وحصد «سيتي» أول ثلاث نقاط له في الموسم الحالي، فيما تجمد رصيد «غلف يونايتد» عند ثلاث نقاط في المركز الثامن، وسجّل للفائز كل من فهد حديد (66)، والبرازيلي أندرسون سالفيانو (67)، وإسماعيل عمر سلطان (83)، فيما سجّل لـ«غلف يونايتد» الهولندي ليروي فير (24)، والزامبي إيمانويل ماتولي (51).

وتُقام مساء اليوم مباراة واحدة تجمع بين الذيد ومصفوت.