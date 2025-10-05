5 طائرات لنقل جماهير «الأبيض» إلى الدوحة

أكّد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن مبادرات الأفراد والمؤسسات المشاركة في حملة «حلم وطن» لدعم المنتخب الوطني في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تعكس روح التلاحم الوطني وتسهم في تمهيد طريق النجاح أمام المنتخب خلال هذه المرحلة الحاسمة. وأشار إلى أن اتحاد الكرة خصص خمس طائرات لنقل الجماهير إلى الدوحة لمساندة المنتخب في مباراته أمام نظيره العُماني، بهدف تسهيل تنقل المشجعين ودعم حضورهم في المدرجات. وأوضح أن الأمانة العامة في الاتحاد شكّلت فرق عمل متخصصة لخدمة الجماهير وتلبية احتياجاتها، بما في ذلك توفير المواصلات من المطار إلى الملعب وتنظيم مختلف الجوانب اللوجستية.