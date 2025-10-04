صدمة قوية لفريق شباب الأهلي.. إصابة خطيرة لسردار آزمون ونقله إلى المستشفى

علمت «الإمارات اليوم» أن مهاجم فريق شباب الأهلي، الدولي الإيراني سردار آزمون، تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تشير التقارير الطبية الأولية إلى إصابته بكسر في الساق، ما سيُبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن أربعة أشهر.

وتُعد هذه الإصابة ضربة موجعة لبطل الرباعية، إذ جاءت في توقيت حساس بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية بثلاثة أيام فقط، ما يجعل الفريق يواجه صعوبة في تعويض أحد أبرز عناصره الهجومية.

ويُذكر أن آزمون كان قد عاد مؤخراً من إصابة سابقة، ونجح في تسجيل هدف الفوز في مرمى النصر خلال الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد جاهزيته الكاملة قبل أن يتعرض للإصابة الجديدة التي ستُبعده مجدداً عن المشاركة مع «الفرسان»