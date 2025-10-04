فوز صعب للعربي القطري على «الأنطوني» اللبناني في البطولة العربية لكرة السلة

احتاج حامل اللقب العربي القطري إلى شوط إضافي لتحقيق انتصاره الصعب على الأنطوني اللبناني (104-103)، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب الدور ربع النهائي في بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي، ويسدل الستار عن نسختها الـ 37 بعد غدٍ الإثنين.

وانتهى الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل (89-89).

كما شهدت مواجهات ربع النهائي، فوز كاظمة الكويتي على المنامة البحريني (81-75)، والكويتي الكويتي على الريان القطري (81-77).

ونجح العربي القطري في أنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة (47-39)،قبل أن يتمكن مفاجأة البطولة الأنطوني اللبناني في العودة بنتيجة المباراة إلى نقطة التعادل مع نهاية الوقت الأصلي (89-89)، ما فرض خوض شوطٍ إضافي عانى خلاله العربي القطري لحسم نتيجته (14-13) والخروج فائزاً بالمباراة بفارق النقطة الواحدة وبنتيجة (104-103).