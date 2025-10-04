منتخب الإمارات يدخل أجواء ملحق المونديال.. وسلطان عادل ينضم إلى التدريبات

انخرط مهاجم شباب الأهلي، سلطان عادل، في تدريبات المنتخب الوطني المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين ضمن القائمة الموسعة التي استدعاها المدير الفني أولاريو كوزمين إلى 32 لاعباً.

ومن المنتظر أن يُعلن كوزمين خلال الساعات القليلة المقبلة القائمة النهائية التي ستتوجه إلى الدوحة في السابع من أكتوبر الجاري، استعداداً لمواجهة منتخب عُمان ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري، قبل مواجهة قطر في المباراة الثانية والأخيرة يوم 14 من ذات الشهر.

من جانبه أكد أولاريو كوزمين، أن الأجواء السائدة في معسكر المنتخب الإعدادي لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 إيجابية للغاية، مشيداً بالروح العالية والانضباط الكبير اللذين أظهرهما اللاعبون منذ انطلاق التجمع، الأمر الذي يعكس رغبتهم الحقيقية في تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة.

وقال كوزمين خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع وسائل إعلام محلية: "نحن سعداء للغاية بوجودنا في هذا المعسكر، الذي يمثل محطة مهمة في طريق المنتخب نحو تحقيق حلم المونديال، بدأنا التحضيرات بمجموعة اللاعبين غير المشاركين في دوري أبطال آسيا، وقد عملنا معهم على الجوانب البدنية والفنية بشكل مكثّف لتجهيزهم بالشكل الأمثل، قبل أن يلتحق بقية اللاعبين تباعاً بالفريق، لتبدأ مرحلة العمل الجماعي الحقيقي منذ الخميس الماضي".

وأضاف: «ما لفت انتباهي هو التزام اللاعبين وانضباطهم الكبير في تنفيذ التعليمات، إضافة إلى الروح التنافسية العالية التي ظهرت في التمارين، لقد فاجأني مستوى التركيز والرغبة التي رأيتها، وهذا مؤشر إيجابي جداً يمنحنا الثقة بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح».

وأشار كوزمين بقوله: «القائمة الحالية للمنتخب باتت شبه مكتملة»، لكنه شدد على أن المنافسة بين اللاعبين لم تُحسم بعد، وقد تُحسم خلال اليومين المقبلين على أكثر تقدير".

وتابع: «نحن نتابع عن قرب أداء كل لاعب في التدريبات، ونسعى إلى تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، اختيار القائمة النهائية سيكون بناءً على الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية، فكل التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مثل هذه المراحل الحاسمة».

وتحدث كوزمين عن أجواء المعسكر الحالي قائلاً: «الأجواء مميزة داخل المعسكر، وهناك انسجام واضح بين اللاعبين، سواء القدامى أو الوجوه الجديدة، ما يسعدني أكثر هو أن الجميع يمتلك الهدف نفسه والطموح ذاته، وهو الوصول إلى كأس العالم، هذا الحلم لا يخص اللاعبين فقط، بل هو حلم وطن بأكمله».